Postać w masce z siekierą straszy kierowców w Knurowie. Psychopata czy żartowniś? [WIDEO]

Gdy dotarła do nas ta informacja pomyśleliśmy, że to albo niezbyt trafiona promocja nowego horroru, albo ktoś ma specyficzne poczucie humoru, albo w Knurowie jest coś nie tak. Bo to właśnie w Knurowie w województwie śląskim doszło to bardzo nietypowego incydentu.

Postać w masce straszy kierowców

Nagranie, które otrzymała redakcja Twój Knurów, miejskiego portalu informacyjnego, dosłownie mrozi krew w żyłach. Kierowca jadący samochodem poza terenem zabudowanym napotkał na swej drodze pieszego. Po sylwetce postaci na filmie można wnosić, że był to mężczyzna. Postać ubrana była w białą maskę, w jednej dłoni trzymała dziecięcą lalkę, a w drugiej siekierę. Gdy kierowca zbliżył się do mężczyzny siedzącego na jezdni, ten wstał i zaczął iść w stronę samochodu.

Kierowca zaczął cofać swój pojazd, a później postanowił przejechać obok postaci. Zamaskowana osoba z lalką i siekierą odskoczyła przed nadjeżdżającym samochodem.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Nie ma podręcznikowego zachowania w takiej sytuacji. Jeśli drogą porusza się np. pijana osoba, kierowca samochodu powinien znacznie zwolnić i przy zachowaniu możliwie największej odległości od pieszego wyminąć go drugą stroną jezdni. Jednak w sytuacji do której doszło w Knurowie najlepszym rozwiązaniem jest oddalenie się na wstecznym biegu, zawrócenie w bezpiecznej odległości i wezwanie policji.

Rozmawialiśmy w tej sprawie z rzecznikiem prasowym Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, Markiem Słomskim. Dowiedzieliśmy się, że zajście z Knurowa nie zostało zgłoszone na policję, więc to prawdopodobnie głupi żart i prowokacja. Portal Twój Knurów, który opublikował nagranie, nie ustalił ani tożsamości osoby w masce, ani tym bardziej motywów takiego działania.

Zamaskowana postać straszy kierowców w Knurowie