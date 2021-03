Jechał na czołowe z radiowozem. Miał 3 promile i proponował 40 tys. zł łapówki

Do zdarzenia doszło w miejscowości Jankowice na ul. Żubrów w województwie śląskim. Policjanci z Pszczyny zatrzymali tam 44-latka kierującego dostawczym oplem z przyczepą, na której był przewożony pojazd osobowy. Mężczyzna był bliski doprowadzenia do czołowego zderzenia z radiowozem. Do wypadku nie doszło dzięki refleksowi kierującego policjanta, który uniknął kolizji.

Po tym zdarzeniu policjanci ruszyli w pościg za mężczyzną. Kierujący oplem poruszał się całą szerokością jezdni, zmuszając innych kierowców do zmiany pasa ruchu, a nawet zatrzymania.

Pijany i chętny do negocjacji

Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca ma ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Aby nie zostać zatrzymanym, zaoferował policjantom najpierw po 10, a chwilę później po 20 tys. zł łapówki. Chciał w ten sposób "załatwić sprawę na miejscu".

Kierowca opla stracił prawo jazdy, a sprawa została skierowana do sądu. Za niebezpieczną jazdę, prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz próbę wręczenia łapówki w zamian za odstąpienie do czynności służbowych grozi mu 10 lat więzienia.

