Koniec prac na obwodnicy Marek. Od weekendu otwarty jest nowy odcinek na trasie S8

Ulica Dworkowa to połączenie Kobyłki z Markami, które przechodzi wiaduktem nad obwodnicą Marek. To ostatni fragment oddany do ruchu na trasie z Marek do Kobyłki. Umowę z poprzednim wykonawcą zerwano w 2018 roku.

Terminowe ukończenie prac

W listopadzie 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca miał zrealizować kontrakt do 18 marca 2021 r. i słowa dotrzymał - 5 marca droga została oddana do użytku.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Strabag, a wartość umowy wynosiła ok. 166 mln zł. Kontrakt obejmował dokończenie prac po tym jak GDDKiA w maju 2018 r. odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą - konsorcjum, którego liderem była Salini Polska. Powodem było niewykonanie prac objętych kontraktem oraz to, że mobilizacja sprzętu i pracowników nie rokowała sprawnego zakończenia inwestycji. W wrześniu 2019 r. podjęto decyzję o przekazaniu budowy firmie Strabag, która w ciągu półtora roku dokończyła prace wykonując m.in. węzły Kobyłka, Marki i Zielonka, najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładkę w rejonie ul. Letniskowej, most nad rzeką Długą, drogi dojazdowe oraz chodniki i ścieżki rowerowe.

Trasa S8, obwodnica Warszawy GDDKiA

Trasa S8 - nie tylko pod Warszawą

Droga ekspresowa S8 to długa trasa, która przecina Polskę pod skosem, od położonego na południowym zachodzie Kłodzka, aż do Białegostoku na północnym wschodzie. W większości jest trasą dwupasmową, ale w okolicy Warszawy ma po trzy, a miejscami nawet cztery pasy w każdym kierunku. Fragment obiegający stolicę jest częścią obwodnicy i został nazwany Trasą Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. Omija Warszawę od węzła Konotopa (gdzie łączy się z autostradą A2), aż do Marek, Zielonki i dalej w stronę Radzymina.

Trasa S8, obwodnica Marek GDDKiA