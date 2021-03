To już zmierzch silników Diesla? Tak źle w Polsce nie było od 18 lat

Silnik Diesla miał ostatnio urodziny. Ale nie ma powodów do zadowolenia

Kilka dni temu silniki Diesla obchodziły okrągłą rocznicę. Dokładnie 23 lutego 1893 roku herr Dieslowi zostały przyznany w Berlinie patent nr 67207 na silnik wysokoprężny. Mniej więcej rok wcześniej, 28 lutego 1892 roku zgłosił prawa do tego rozwiązania. Jeszcze niedawno jednostki wysokoprężne, zwłaszcza w Europie, miały bardzo mocną pozycję na rynku nowych samochodów osobowych. To się zmieniło za sprawą nowych norm. Diesle z roku na rok tracą kierowców. Właśnie opublikowany przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR raport pokazuje jak bardzo.

Ile w Polsce sprzedaje się silników Diesla?

W 2020 r. silniki Diesla stanowiły 20,8 proc. wszystkich zarejestrowanych samochodów osobowych. Identyczny wynik odnotowano w 2019 r., ale w poprzednich latach diesle notowały znacznie lepsze wyniki. Jeszcze w 2018 r. co czwarty samochód miał pod maską jednostkę wysokoprężną, a w 2017 r. - ten odsetek wynosił 27,8 proc. To i tak daleko od najlepszych lat. Najwyższy udział silniki Diesla miały w 2010 r., kiedy wyraźnie przekroczyły 40 proc. Najlepszym miesiącem był grudzień 2010 r., kiedy było to aż 48,26 proc.

W styczniu 2021 r. udział diesli wyniósł tylko 18,07 proc. To najgorszy wynik od stycznia 2003 r., kiedy było to tylko 14,70 proc. To nie przypadek, że i tu, i tu widzimy styczeń. - Jest to związane z wyprzedażą starych roczników i zwiększoną aktywnością osób fizycznych, które częściej decydują się na zakup aut z silnikami benzynowymi - komentują eksperci IBRM.

Jakie samochody jeżdżą na olej napędowy?

W najpopularniejszych w Polsce segmentach, B i C, silniki Diesla nie cieszą się dużym zainteresowaniem. W autach miejskich to tylko 1,1 proc. Z kolei w kompaktach to 14,2 proc. Jeśli spojrzymy tylko na SUV-y C, to ten udział jest jeszcze niższy i wynosi 10,4 proc. Najwięcej diesli kupujemy w klasie średniej-wyższej, gdzie takie auta stanowią 61,6 proc. Tutaj królują wysokoprężne SUV-y (72 proc. wszystkich). Duże udziały diesle mają także w klasie średniej. Ogólnie to 45,2 proc., a jeśli spojrzymy tylko na SUV-y, to 49,4 proc. IBRM SAMAR podaje, że najwięcej silników Diesla sprzedała w 2020 r. Skoda (12 106 szt.), a motorem napędowym była Octavia (6 123 szt.).