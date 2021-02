Kierowco, wracają zakazy od 27.02. W jednym województwie i na granicy. Mamy pełną listę zmian

Nowe obostrzenia od soboty 27 lutego. W większości Polski bez zmian

Prawie w całej Polsce pozostaną otwarte hotele, stoki narciarskie, kina oraz baseny. Oczywiście w reżimie sanitarnym, ale wszystkie te miejsca znowu działają i nie przestaną działać. Skoro wypisujemy najważniejsze zmiany, to od razu na samym początku zaznaczymy, że niestety siłownie i restauracje pozostaną zamknięte. Podczas dzisiejszej konferencji nie powiedziano, by miało się to zmienić. Ćwiczyć można za to na otwartych boiskach oraz kortach.

Hotele - dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50 proc. dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi na życie gości, restauracje hotelowe zamknięte).

Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte - podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50 proc. miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.

Otwarte baseny. Aquaparki będą nieczynne.

Stoki otwarte.

Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. - wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.

Siłownie dalej zamknięte.

dalej zamknięte. Restauracje również bez zmian. Będą mogły wydawać posiłki tylko na wynos i w dowozie.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Konferencja prasowa

Ta lista nie dotyczy jednego województwa. W warmińsko-mazurskim powracają zakazy i obostrzenia

Minister Zdrowia podkreślał, że najgorsza sytuacja pandemiczna jest w województwie warmińsko-mazurskim. Tam wracają zakazy. To ważnie nie tylko dla mieszkańców Warmii i Mazur, ale także dla wszystkich, którzy się tam wybierają. Wraca tam zdalne nauczanie, zamknięte zostaną także hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, galerie, baseny oraz korty tenisowe.

Zakazy mają potrwać dwa tygodnie. Jeśli sytuacja się poprawi, to mogą zostać zdjęte.

Wracasz z Czech lub Słowacji? Możesz trafić na kwarantannę

Od 27 lutego zostanie wprowadzona kwarantanna dla osób wracających z Czech i Słowacji. Teoretycznie wszystkich, ale są od tego wyjątki:

Maseczka w samochodzie? Nie. Ale musisz ją mięć poza autem. Nie możesz już używać szalika, chusty albo przyłbicy

Od 27 lutego będziemy musieli nosić maseczki. Rząd nie zdecydował się na sprecyzowanie rodzaju maseczki, a pojawiało się sporo takich plotek. Zakazano za to używania jako zamienników maseczki szalików, chust albo przyłbic. Nie ma nakazu zasłaniania ust i nosa w samochodzie, o ile nie jedziecie transportem publicznym. Większość kierowców nie musi więc nosić maseczki w swoim aucie, ale pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie, żeby nie mieć problemów w sklepie, pracy albo na ulicy.

Obostrzenia dla kierowców. O czym musisz pamiętać?

Warto pamiętać, że na stacjach benzynowych obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w lokalach gastronomicznych. To oznacza, że kawę, zapiekankę czy hot doga możemy kupić, ale zjeść - już we własnym samochodzie. Części restauracyjne są wyłączone.

Na stacji, u wulkanizatora lub w warsztacie trzeba pamiętać o maseczce.

Istnieje także (raczej martwy) przepis o parkowaniu na co drugim miejscu w centrach handlowych i przed marketami.

Wciąż obowiązuje limit miejsc w samochodach ośmio- i dziewięcioosobowych. Mogą do nich wejść maksymalnie cztery osoby. Nowy przepis nie dotyczy osób, które ze sobą mieszkają. Duże rodziny nie muszą się więc martwić o paraliż domowej logistyki. Z pozoru przepis brzmi absurdalnie i budzi kontrowersje. Domyślamy się, skąd ten absurd się wziął - autorzy przepisu mieli na myśli prywatnych przewoźników, którzy świadczą małymi busami usługi transportu osób.

A czego nie musisz się bać? Wiele obostrzeń wciąż jest anulowanych

Pierwsza fala obostrzeń była dla nas kierowców bardzo dotkliwa, ale aktualnie większość z najbardziej kontrowersyjnych przepisów już nie obowiązuje. Narodowa kwarantanna ich nie przywróciła. Kierowca nie musi i nie będzie musiał się martwić o:

Zmianę opon z letnich na zimowe (ministerstwo zajęło jasne stanowisko, że kierowcy nie będą karani za zmianę opon).

Wizytę w warsztacie.

Mycie samochodu w myjni.

Godziny dla seniorów na stacjach benzynowych i w warsztatach. Od 1 lutego godziny dla seniorów w ogóle znikają, ale już wcześniej obowiązywały tylko w sklepach, drogeriach i aptekach. Stacje i warsztaty nie były nimi objęte,

Jeżdżenie po mieście. Nawet bez celu.

Przemieszczanie się między miastami.

Zakazu swobodnego przemieszczania się nie wprowadzono w województwie warmińsko-mazurskim.

