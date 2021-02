Pan Americana zabiera Harleya-Davidsona w nieznany teren. Narratorem jest Jason Momoa

Harleya-Davidsona do nowego segmentu zabiera Jason Momoa

Na Moto.pl skupiamy się przede wszystkim na samochodach. Rozwój działu motocykli mamy dopiero w planach, ale są takie premiery, koło których nikt nie może przejść obojętnie. W zeszłym miesiącu pisaliśmy o nowym Suzuki Hayabusa. Tym razem byliśmy na wirtualnej premierze zupełnie nowego Harleya-Davidsona. W pierwszą podróż Pan Americaną zabrał nas Jason Momoa i to on był narratorem podczas premierowego pokazu jego możliwości na bezdrożach. Dopiero później oddano głos twórcom motocykla, by ci opowiedzieli o szczegółach technicznych modelu. Taka kolejność nie powinna dziwić. Harley-Davidson Pan Americana to przede wszystkim emocje, przygoda i wolność. Dopiero później suche liczby. Taki klimat wokół Pan Americany chce wytworzyć Harley-Davidson, co najlepiej pokazuje film ze słynnym aktorem:

Pierwszy taki motocykl marki... ale czy na pewno pierwszy?

Harley-Davidson Pan Americana to pierwszy motocykl tego typu amerykańskiego producenta. Należy do segmentu adventure touring, a więc świetnie czuje się na wszelkiego rodzaju bezdrożach i pozwala zjechać z utartych szlaków. I jeśli, tak jak ja, jesteście motocyklowym laikiem, to może wam taki model zupełnie nie pasować do wizerunku marki. W końcu z Harleyem-Davidsonem kojarzymy raczej hasło "King of the Highway", a słysząc nazwiska dwóch założycieli, mamy przed oczami motocyklistę, który mknie przez równą asfaltową drogę na dostojnej maszynie.

Korzenie marki sięgają jednak głębiej i na początku swojej przygody amerykańskie motocykle nie stroniły od jazdy w najtrudniejszym terenie. Musiały to robić, bo na drogi (i bezdroża) USA wyjeżdżały już w pierwszej dekadzie zeszłego wieku. W tak ogromnym i wciąż dzikim kraju motocykle musiały być dzielne także w trudnych warunkach. Harleye służyły też w amerykańskiej armii podczas światowych wojen, zwłaszcza tej drugiej.

Od momentu powstania ponad sto lat temu, kiedy wiele dróg było tylko polnymi ścieżkami, Harley-Davidson jest synonimem przygody. Dlatego jestem bardzo dumny, że mogę zaprezentować Pan America jako pierwszy motocykl adventure touring zaprojektowany i zbudowany w Ameryce. Modele Pan America emanują duchem jazdy gdziekolwiek, wyznawanym dziś przez motocyklistów w USA i na całym świecie, którzy chcą poznawać świat na motocyklu

- powiedział Jochen Zeitz, prezes i dyrektor generalny Harley-Davidson, podczas dzisiejszej prezentacji.

Harley-Davidson Pan Americana fot. Harley-Davidson

Wiemy już, ile nowy Harley-Davidson będzie kosztował w Polsce

Cena Harleya-Davidsona Pan Americana 1250 to w Polsce 71 970 złotych. Droższa o ponad dziesięć tysięcy będzie odmiana 1250 Special, którą wyceniono na 82 680 złotych. Obie wersje będą gotowe na sezon motocyklowy i do polskich salonów przyjadą już w czerwcu, by każdy fan jazdy po nieutwardzonych szlakach mógł zabrać je w teren jeszcze w tym roku.

- Pan America 1250 to wytrzymały, mocny i zaawansowany technologicznie motocykl wielozadaniowy przeznaczony dla poszukiwaczy prawdziwych przygód - tak opisuje nowy model sam producent. Obydwie wersje napędzane są nowym, chłodzonym cieczą silnikiem Revolution Max 1250 typu V-Twin o pojemności 1250 cm3 i mocy ponad 150 KM, zaprojektowanym tak, aby zapewnić wysoki moment obrotowy dostępny w szerokim zakresie obrotów, aż do czerwonej linii. Aby zminimalizować całkowitą masę motocykla (Pan America 1250 - 245 kg/Pan America 1250 Special - 258 kg; z płynami) silnik Revolution Max jest zintegrowany z pojazdem jako centralny element konstrukcyjny podwozia.

Układ napędowy stanowi element nośny podwozia, dzięki czemu wyeliminowano tradycyjną ramę. Trzy odrębne elementy – rama przednia, rama środkowa i część tylna – są połączone bezpośrednio z układem napędowym. Taka konstrukcja zmniejsza wagę motocykla i zapewnia sztywność podwozia, co ma przełożyć się na precyzyjne prowadzenie. Motocykle otrzymają specjalnie zaprojektowane przez Michelin opony do jazdy w terenie.

Skoro już zwykła Pan Americana ma się czuć świetnie w terenie, to co daje wersja Special?

Pan Americana 1250 i 1250 Special nie różnią się ani silnikiem, ani mocą. Ta druga wyposażona jest jednak w szereg dodatków i funkcji:

Półaktywne zawieszenie przednie i tylne z kontrolą obciążenia pojazdu.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).

Podpórkę centralną.

Wielopozycyjny pedał hamulca tylnego.

Gmole (osłony z rur stalowych mają za zadanie chronić chłodnicę i zapewnić motocyklowi oparcie w przypadku wywrócenia się).

Aluminiową osłonę silnika.

Adaptacyjny reflektor Daymaker Signature.

Podgrzewane manetki i owiewki na dłonie.

System Adaptive Ride Height (opcja montowana fabrycznie).

Koła bezdętkowe ze szprychami (opcja montowana fabrycznie).

Harley-Davidson Pan America 1250 fot. Harley-Davidson

Harley-Davidson Pan America 1250 jest gotowy na przygodę. A Ty?

Harley-Davidson Pan America 1250 na bezdroża całego świata ruszy już latem tego roku. Odkrywać nowe tereny zabiorą go także polscy motocykliści. Co myślicie o amerykańskiej premierze? Dajcie nam znać w komentarzach. Na sam koniec mamy dla was kilka klimatycznych zdjęć nowego Harleya. Możecie być pewni, że to nie ostatni raz z motocyklami na Moto.pl w tym roku. Na sezon 2021 szykujemy dla fanów jednośladów znacznie więcej.

