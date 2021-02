Kierowca ciężarówki zepchnął samochód z drogi i pojechał dalej. Sytuacja jak z filmu "Pojedynek na szosie" [WIDEO]

Wkrótce później okazało się, że 55-letni kierowca ciężarówki był pod wpływem alkoholu. Stwierdzili to policjanci, którzy zatrzymali go 30 kilometrów dalej w mieście Cipo. Według informacji przekazanych przez lokalną prasę został ukarany grzywną oraz odebrano mu uprawnienia na 12 miesięcy. Brazylijski portal Globo, który opublikował tę wiadomość, nie zawiadamia o postawieniu mu jakichkolwiek zarzutów.

Natomiast osoba która opublikowała wideo na portalu Reddit (nie jest autorem wideo) nadała mu tytuł "Usiłowanie zabójstwa" i wcale nie przesadza. Na filmie nakręconym przez pasażera widać jak najpierw ciągnik siodłowy Volvo "siada na zderzaku" osobowego samochodu. Następnie rozpoczyna manewr wyprzedzania, ale gdy znajduje się na wysokości bagażnika samochodu osobowego, skręca w prawo spychając go z drogi.

Wypadek w Brazylii. Pasażerowie samochodu wyszli z niego bez szwanku

Następnie na wideo widać oraz słychać wielokrotne uderzenia auta o ziemię. Z perspektywy filmu wygląda jakby wylądowało z dużą prędkością w rowie, ale na szczęście nie zaczęło koziołkować i nie uderzyło w żadną przeszkodę.

Potem zapada cisza, a po chwili wreszcie widać jakiś ruch. Uff, okazało się, że zarówno kierowca jak i pasażer przeżyli wypadek nie odnosząc żadnych poważnych obrażeń. Mieli dużo szczęścia.

Trudno powiedzieć, czy niebezpieczny manewr kierowcy samochodu ciężarowego był celowy, czy wynikał z zaburzonej przez alkohol percepcji. Nie wiadomo, czy przed rozpoczęciem nagrania wydarzyło się cokolwiek, co mogło go wyprowadzić z równowagi.

To jednak nie ma znaczenia, bo nic nie usprawiedliwia takiej reakcji. Kierowca i pasażer samochodu byli o krok od śmierci. Kto oglądał arcydzieło "Pojedynek na szosie" wie, jak się mogą skończyć takie groźby. O tym, że brazylijskie drogi są niebezpieczne słychać co jakiś czas. Zamieszczony film jest potwierdzeniem, że to nie bajki.