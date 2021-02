Zamiast odsiadywać wyrok imprezuje w Dubaju. Bawi się z tygrysem i pozywa brytyjską policję za zniszczenie jego Ferrari [WIDEO]

Zahid Khan jest poszukiwany przez brytyjską prokuraturę. Skazany za oszustwa w Wielkiej Brytanii uciekł przed więzieniem do Emiratów Arabskich. Tam wiedzie komfortowe życie, ale to mu nie wystarczyło. Postanowił pozwać brytyjską policję za to, że zezłomowała jego Ferrari 458 Italia.

fot. Moto.pl, Ferrari, Facebook/Zahid Khan