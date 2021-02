Warszawa zarabia ponad 400 tys. zł dziennie na... parkowaniu. Kierowcy boją się mandatów

4 stycznia w życie weszły wszystkie zmiany dotyczące parkowania w stolicy. Warszawscy kierowcy muszą liczyć się z wieloma zmianami jeśli chodzi o postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Pojawiły się:

REKLAMA

nowe SPPN - na Woli i Pradze-Północ (obowiązują od 7 września 2020 r.);

- na Woli i Pradze-Północ (obowiązują od 7 września 2020 r.); wyższe mandaty za brak opłaconego postoju - kwota opłaty dodatkowej wzrosła z 50 zł do 250 zł lub 170 zł jeśli zapłacimy w ciągu siedmiu dni (obowiązują także od 7 września 2020 r.);

za brak opłaconego postoju - kwota opłaty dodatkowej wzrosła z 50 zł do 250 zł lub 170 zł jeśli zapłacimy w ciągu siedmiu dni (obowiązują także od 7 września 2020 r.); wydłużono okres płatnego parkowania z godz. 8-18 do 8-20 ;

; podniesiono ceny postoju w strefie płatnego parkowania.

Zobacz wideo Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Mimo mniejszego natężenia ruchu w mieście spowodowanego pandemią, te zmiany przyniosły miastu spory zastrzyk gotówki. Od początku roku w stolicy wystawiono 30 099 wezwań do opłaty dodatkowej osobom, które nie opłaciły postoju. Ratusz podał informację, że ponad pięć tysięcy z tych mandatów nałożono w w nowych godzinach opłaty za parkowanie tj. od 18 do 20.

Nowe strefy płatnego parkowania w Warszawie. Od września kierowcy zapłacą za postój na Pradze i Woli

Parkomat Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w rozmowie z portalem Wyborcza.pl powiedział, że w styczniu dziennie wystawiano średnio 1 179 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej. Styczniowe wpływy z płatnej strefy parkowania wynosiły średnio 401 484 zł dziennie. W lutym kwota ta wzrosła do blisko 420 tys. zł dziennie. Dla porównania w lutym 2020 r. średni dzienny przychód z opłat parkingowych wynosił ok. 380 tys. zł.

Warto dodać, że około 6 tys. pracowników szpitali i przychodni jest zwolnionych z wnoszenia opłat parkingowych. Ruch jest też mniejszy z powodu pandemii, dodatkowo wiele osób pracuje zdalnie. Mimo to miasto zachowało przychody (a nawet je powiększyło) dzięki podwyżkom, wydłużeniu czasu płatnego postoju, dodatkowym strefom i wyższym mandatom.

Od stycznia nowe stawki za parkowanie w Warszawie. Za postój zapłacimy do godz. 20

Parkowanie w Warszawie - ceny 2021 r.

Od 4 stycznia kierowcy znajdą nowy cennik w parkomatach. Chcąc zaparkować samochód w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego kierowca zapłaci:

3,90 zł za pierwszą godzinę postoju (wcześniej 3 zł);

4,60 zł za drugą (wcześniej 3,60 zł);

5,50 zł za trzecią (wcześniej 4,20 zł);

3,90 zł za czwartą i kolejne (wcześniej 3 zł).

e-kontrola opłat za parkowanie, Nissan Leaf Zarząd Dróg Miejskich

Elektroniczna kontrola parkingowa

Od 7 stycznia zeszłego roku w Warszawie działa system e-kontroli opłat za parkowanie. Elektryczne samochody Nissan Leaf jeżdżą po stołecznych ulicach i skanują tablice rejestracyjne zaparkowanych pojazdów. Następnie porównują je z danymi z parkomatów. Na tej podstawie znacznie szybciej niż w przypadku pieszego patrolu można zweryfikować, który kierowca nie opłacił postoju. Obecnie miasto posiada trzy takie pojazdy, a docelowo ma ich być siedem. Statystyki pokazują, że od czasu wprowadzenia nowego systemu kontroli opłat za postój, znacznie więcej kierowców płaci za postój.

E-kontrola opłat parkingowych - system działa lepiej niż się spodziewano. Aktualizacja po dwóch miesiącach

Dokładne działanie systemu radarowej kontroli opłat parkingowych pokazuje poniższe wideo: