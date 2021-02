O samochodach hybrydowych Polacy wciąż wiedzą niewiele. O elektrykach zresztą też

Zobacz wideo Czym hybryda Renault Clio różni się od wersji z silnikiem spalinowym?

Ośmiu na dziesięciu ankietowanych twierdzi, że wie, czym są samochody hybrydowe. Jednocześnie większość nie odróżnia zwykłych hybryd od hybryd typu plug-in - wynika z badania InsightOut Lab i Volkswagena. Niestety inny raport pokazuje, że wiedzą na temat samochodów elektrycznych Polacy również nie brylują.

Tylko 36 proc. osób odróżnia HEV od PHEV

Jak wynika z badania, jedynie 8 proc. ankietowanych zdecydowanie wiedziało czym różni się zwykła hybryda (HEV) od auta hybrydowego typu plug-in (PHEV). Kolejne 28 proc. Polaków przyznaje, że raczej zna różnicę między nimi. Pozostałe 64 proc. nie zna różnic pomiędzy tymi dwoma typami pojazdów, z czego 23 proc. zdecydowanie, a 41 proc. raczej ich nie zna.

Nieco kontrastuje to z wynikami innego pytania, w którym 80 proc. ankietowanych stwierdziło, że wie, czym są samochody hybrydowe (z czego 10 proc. zdecydowanie wie).

Co więcej, aż 39 proc. badanych stwierdziło, że zwykły hybrydy HEV można ładować w domu z gniazdka lub na stacji ładowania (a to nieprawda, bo akumulator w nich jest ładowany energię odzyskaną w ramach rekuperacji). Co gorsza, 13 proc. twierdzi, że można w ten sposób ładować tylko zwykłą hybrydę, a pojazd typu plug-in nie (w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie), a 14 proc. ankietowanych uważa, że samochodów hybrydowych w ogóle nie da się ładować.

Poprawną odpowiedź na to pytanie (zwykłych hybryd nie możemy ładować z gniazdka, a plug-iny możemy, ale nie musimy) zaznaczyła 46 proc. osób. Jak zaznaczają jednak autorzy badania, istnieje spora szansa, że część osób zaznaczała tu poprawną opcję na chybił trafił. W przypadku niektórych pozostałych zagadnień dotyczących hybryd również zdarzały się odpowiedzi ze sobą sprzeczne, co może wynikać z niewiedzy ankietowanych.

Z elektrykami nie jest lepiej

Inne badanie (przeprowadzone również przez InsightOut Lab i Volkswagena) pokazuje z kolei, że wiedza Polaków na temat samochodów elektrycznych wcale nie jest lepsza. Aż 66 proc. badanych twierdzi bowiem, że elektryków nie możemy ładować z domowego gniazdka (to bzdura). Dużo? Jak zaznaczają autorzy badania, to i tak znacznie lepszy wynik niż 9 miesięcy temu (wtedy twierdziło tak aż 73 proc. osób).

W społeczeństwie obecne są również nieprawdziwe informacje na temat zasięgu pojazdów na prąd. Aż 61 proc. ankietowanych uważa, że pojazdy takie na jednym ładowaniu przejadą nie więcej niż 200 km. Tymczasem spora część elektryków może przejechać znacznie większe odległości bez podłączania do ładowarki.