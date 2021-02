Wybrano wykonawcę kolejnego odcinka autostrady A2. Za trzy lata powstanie nowa trasa od Siedlec do Białej Podlaskiej

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy INTERCOR. To to przedsiębiorstwo zaprojektuje i wybuduje drug odcinek autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska między węzłem Łukowisko a miejscowością Swory.

Autostrada po nowym śladzie

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12,5 kilometrów autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę trzeciego pasa ruchu. Powstaną także drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. oddano do ruchu ponad 15 kilometrów autostrady A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady - pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia tych prac to lato 2024 r.

Na kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. W tym roku poznaliśmy oferty na kolejne dwa zadania:

Swory - węzeł Biała Podlaska;

Malinowiec – Łukowisko.

W tym roku wybrano już najkorzystniejszą ofertę na budowę A2 na odcinku od węzła Siedlce Zach,ód do rejonu miejscowości Malinowiec.

W województwie łódzkim i mazowieckim nadal trwa opracowywanie koncepcji poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

