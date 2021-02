Nowe Porsche 911 GT3 - niech żyje król! Mniej niż 7 minut na Zielonym Piekle

Porsche 911 GT3 to nie jest samochód drogowy, który dobrze radzi sobie na torze. To wyścigówka, która dostała papiery na wyjechanie na ulicę. I potwierdzenie tej tezy mamy w liczbach. Nowe GT3 na Nurburgringu jest o 17 sekund szybsze od poprzednika. Jednocześnie udało się przekroczyć barierę 7 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Porsche 911 Carrera S. Zwycięzca plebiscytu The Best of Moto. Sprawdzamy, jak jeździ

To już siódme wcielenie Porsche 911 GT3. Auto zostało zbudowane na bazie doświadczenia zespołu Porsche Motorsport, co oznacza brak jakichkolwiek kompromisów - przenosi wyścigową technikę do modelu seryjnego. I robi to jeszcze lepiej niż wcześniej. W przednim zawieszeniu pojawiły się podwójne wahacze poprzeczne, a z tyłu mamy skrzydła typu "łabędzia szyja" i spory dyfuzor. Wszystkie te elementy pochodzą z wyścigowego samochodu klasy GT – 911 RSR.

Byłam na najbardziej zaawansowanym szkoleniu torowym w Polsce. Czego można się nauczyć na Porsche Track Experience Masters?

Porsche 911 GT3 2021 Porsche

Wolnossący bokser

Do napędu nowego Porsche 911 GT3 posłużył 4-litrowy sześciocylindrowy silnik typu bokser o mocy 510 KM (o 10 KM więcej niż w przypadku poprzednika) i maksymalnym momencie obrotowym 470 Nm (również o 10 Nm więcej od poprzedniej generacji). Dodatkowo motor kręci się do 9 tys. obr/min, a obrotomierz wyskalowano aż do 10 tys. Wolnossąca jednostka bazuje na zespole napędowym 911 GT3 R, sprawdzonym w wyścigach długodystansowych.

Opinie Moto.pl: Porsche Cayman GT4 - bo czasem chodzi tylko o zabawę!

Przedstawiciele Porsche mówią o tym silniku jedno:

Będziemy go robić tak długo, jak tylko się da.

Jednak produkowanie wysokoobrotowej, mocnej jednostki o słusznym litrażu, przy obecnych normach emisji spalin nie było łatwym zadaniem. Na szczęście GT-trójce udało się założyć niewdziany kaganiec, który - choć ogranicza emisję - nie wpływa na jej wyścigowy potencjał.

3,4 s do setki w manualu

Nowe Porsche 911 GT3 jest szybsze od poprzedniego 911 GT3 RS. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 3,4 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 320 km/h (318 km/h z PDK). Nowy model można zestawić z 6-biegową przekładnią manualną, zapewniającą wyjątkowo purystyczne wrażenia z jazdy.

Porsche 911 GT3 2021 Porsche

Aerodynamika ma znaczenie

Aerodynamika Porsche 911 GT3 została zaprojektowana w oparciu o wiedzę zdobytą w wyścigach i generuje dużo większy docisk bez znacznego wpływu na współczynnik oporu powietrza. W pozycji wyczynowej ręcznie regulowane elementy skrzydła i dyfuzora podnoszą ciśnienie aerodynamiczne, co jest niezbędne do uzyskania wysokich prędkości w zakrętach, ale korzysta się z tego tylko na torze wyścigowym.

Opinie Moto.pl: Porsche Cayenne GTS Coupe. Zdejmuję czapkę z napisem "RESPECT"

Mimo szerszego nadwozia, większych kół i dodatkowych rozwiązań technicznych, masa nowego 911 GT3 jest taka, jak w poprzedniku. Egzemplarz z manualną przekładnią waży 1418 kg, a z PDK – 1435 kg. Aby zachować niedużą masę zastosowano przednią pokrywę z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem węglowym, lekkie szyby oraz kute obręcze z lekkich stopów. Dodatkowo lekki układ wydechowy zmniejsza masę własną o 10 kg.

Porsche 911 GT3 2021 Porsche

Sportowe wnętrze

Wyścigowe geny są widoczne w każdym elemencie nowego 911 GT3. Kokpit przypomina ten z obecnej generacji, ale znajdziemy w nim kilka typowo wyczynowych dodatków. Nowością jest przede wszystkim ekran torowy - po naciśnięciu przycisku zawartość wyświetlaczy po lewej i prawej stronie centralnego obrotomierza zostaje zredukowana do informacji istotnych podczas jazdy na torze, takich jak ciśnienie w ogumieniu, temperatura oleju, poziom paliwa i temperatura cieczy chłodzącej. Pojawiają się tam również zalecenia wskaźnika zmiany biegów zaczerpniętego z Porsche Motorsport.

Dla nowego 911 GT3 dostępne są elementy z oferty Porsche Exclusive Manufaktur, np. lekki karbonowy dach, lusterka z elementami z włókna węglowego oraz przyciemnione reflektory i tylne lampy.

Porsche 911 nie przestanie mnie zaskakiwać. 7-biegowa skrzynia manualna, dźwiękoszczelne szyby i podnoszona przednia oś

Porsche 911 GT3 2021 Porsche

Porsche 911 GT3 2021 Porsche

Rekord na Nurburgringu

Porsche 911 GT3 mogło zaprezentować wszystkie swoje zalety na północnej pętli toru Nurburgring - tradycyjnym wyznaczniku dla wszystkich samochodów sportowych Porsche. Podczas finalnych testów nowy model okazał się o 17 sekund szybszy od poprzednika. Kierowca Lars Kern przejechał pełne okrążenie o długości 20,8 km w 6:59,927 min. Krótszą, liczącą 20,6 km pętlę, która wcześniej służyła jako punkt odniesienia, 911 GT3 pokonało w 6:55,2 min. Samochód wyposażony był w opcjonalne opony Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Dla Jörga Bergmeistera, ambasadora marki Porsche i doświadczonego profesjonalnego kierowcy wyścigowego to "zdecydowanie najlepszy produkcyjny wóz", jakim kiedykolwiek jeździł po Zielonym Piekle.

Porsche 911 GT3 2021 Porsche

Porsche 911 to legenda. A wersja GT3 to legenda torów wyścigowych i auto stworzone do pokonywania barier i przekraczania granic. To samochód zrodzony z wyścigów, który opiera się modzie na elektryfikację i tryby "eko". Na szczęście kultowa dziewięćset jedenastka zostanie z nami jeszcze przez co najmniej kilka lat. Nieco mniejszym powodem do radości jest niestety cena modelu. Nowe 911 GT3 można kupić za 865 tys. zł. Rozpoczęcie dostaw przewidziano na maj 2021 r.

Nowe Porsche 911 Turbo S - nie mam pomysłu na tytuł, bo tak bardzo je chcę

Porsche 911 GT3 2021 Porsche