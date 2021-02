Odcinkowy pomiar prędkości na A1 działa na pełnych obrotach. Złapał już 27 tysięcy kierowców

Na autostradzie A1. Zarejestrowano już 27 tysięcy wykroczeń

"Dziennik Łódzki" podaje, że do minionego weekendu na A1 odcinkowy pomiar prędkości zarejestrował aż 27 tysięcy przekroczeń dozwolonej prędkości. Liczby robią wrażenie, a Główny Inspektorat Transportu Drogowego informował niedawno, że wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na A1 zmniejszyło liczbę kierowców przekraczających prędkość niemal dziesięciokrotnie. Objęte pomiarem odcinki A1 włączone są do systemu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To oznacza, że mogą posypać się mandaty za przekraczanie prędkości na autostradzie.

Odcinkowy pomiar prędkości na A1 zaczął działać 20 stycznia na odcinku od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego (blisko 16 km). Złapano na nim do tej pory 14 tysięcy kierowców. GITD podaje, że OPP średnio łapie tam 583 kierowców dziennie. Podczas pierwszej doby zarejestrowano aż 1300 wykroczeń. Drugi odcinek A1 objęty odcinkowym pomiarem prędkości na A1 to Kamieńsk - obwodnica Częstochowy, czyli około 41 km budowanej autostrady. Tutaj urządzenia zaczęły działać 22 stycznia i wyłapały 13,1 tysiąca za szybko jadących samochodów, a to daje średnio 595 kierowców dziennie.

Jesteśmy bardzo ciekawi danych, jakie przedstawi GITD za kilka dni. W miniony weekend poluzowano obostrzenia, a wielu Polaków ruszyło na upragniony urlop.

Dlaczego na A1 postawiono odcinkowy pomiar prędkości? 91 proc. kierowców przekraczało dozwoloną prędkość

Odcinkowy pomiar prędkości działa w Polsce już od 2015 r., ale jeszcze ani razu nie został wykorzystany na żadnej z autostrad. A1 idzie na pierwszy ogień. Decyzja drogowców nie powinna dziwić. W województwie łódzkim powstaje 64-kilometrowy odcinek A1 od węzła Tuszyn (miasto pod Łodzią) do granicy z województwem śląskim. Prace prowadzone są bez wyłączenia ruchu, co jest sporym wyzwaniem logistycznym. Według zleconych przez jednego z wykonawców badań aż 91 proc. kierowców na tym odcinku nie stosowało się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Rekordziści przekroczyli tam nawet 200 km/h. Na placu budowy wciąż pracuje wiele osób i ciężkich maszyn, takie sytuacje są więc niedopuszczalne. Stąd decyzja o wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości.

Budowana autostrada A1 w woj. łódzkim z podziałem na odcinki realizacyjne GDDKiA

Odcinkowy pomiar prędkości jest bardzo skuteczny. Dlatego będzie działał m.in na obwodnicy Warszawy

Powyższe dane GITD pokazują, jak skutecznym narzędziem do walki ze zbyt szybko jeżdżącymi kierowcami jest odcinkowy pomiar prędkości. A1 jest pierwszą autostradą w kraju, na której zamontowano takie urządzenia. Całkiem prawdopodobne, że w przyszłości do listy dołączą kolejne ważne drogi w kraju. OPP może stanąć na wciąż budowanych odcinkach dróg (tak jak w tym przypadku) lub tych wyjątkowo niebezpiecznych. Niedawno podjęto choćby decyzję o postawieniu takich urządzeń na obwodnicy Warszawy.

