Nowy tunel na trasie S1. Niebawem ruszy drążenie czwartego tunelu na odcinku Przybędza - Milówka

Pierwsze prace tunelowe rozpoczęły się od dwóch najdłuższych tuneli (TD-2.1 i TD-2.2) w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek (+667 m n.p.m.) i częściowo w północno-wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania (+659 m n.p.m.) - Białożyński Groń. Pierwszy z nich położony jest na jezdni w kierunku Zwardonia, a jego długość wynosi około jednego kilometra. Drugi leży na jezdni przeciwnej - w kierunku Żywca. Jego długość to ponad 990 m.

Tunele mają około 12 m szerokość i 9,5 m wysokości. Obecnie największy postęp prac jest w pierwszym tunelu położonym w ciągu jezdni w kierunku Zwardonia (TD-2.1.). Praca w tym tunelu odbywa się w ciężkich warunkach geologicznych. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, drążenie już od samego wlotu odbywa się z zastosowaniem parasola ochronnego w stropie, wykonanego z rur stalowych.

Trzecim drążonym tunelem jest TD-1.1 zlokalizowany w rejonie wschodniego stoku wzniesienia Glinne (+1034 m n.p.m.) na jezdni w kierunku Zwardonia. Jego długość wynosi 795 m.

Niebawem rozpoczną się prace na czwartym odcinku - mowa o tunelu w kierunku Żywca (TD-1.2), o długości ok. 807 metrów. Wykonano już ścianę czołową portalu TD-1 południe. Zabudowywana jest instalacja elektryczna, wodna oraz odwadniająca. Dotychczas drążąc te cztery tunele, wywieziono 4000 metrów sześciennych urobku, co daje 400 do pełna załadowanych wywrotek.

Tunel na S1 Przybędza - Milówka GDDKiA

Co słychać, poza drążeniem tuneli?

Równocześnie z drążeniem tuneli trwają inne prace budowlane. Kontynuowane są wykopy w rejonie węzła Przybędza. Roboty ziemne prowadzone są również na odcinku estakady na ul. Zielona Górna, w miejscu mostów drogowych pomiędzy ul. Stromą a Wajdową i w rejonie ul. Stromej. Rozpoczęto wykonywanie pali na murze oporowym przed węzłem Milówka. W ramach robót prowadzona jest także przebudowa sieci wysokiego napięcia linii Żywiec - Rajcza oraz przebudowa sieci linii Węgierska Górka - Rajcza/Żywiec - Rajcza. Kontynuowane jest również montowanie pierwszego zbiornika retencyjnego oraz rozpoczęto montaż dwóch innych.

