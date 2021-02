Obostrzenia będą obowiązywać dwa dni dłużej

Podczas ogłaszania nowych obostrzeń rząd mówił, że poluzowanie, jakie nas czeka od 12 lutego wprowadzone zostaje warunkowo. Początkowo mówiono, że nowe obostrzenia będą obowiązywać od 12 do 26 lutego. Z najnowszego rozporządzenia dowiadujemy się jednak, że restrykcje zaplanowano od dzisiaj (12.02) do końca miesiąca, czyli 28 lutego. Bliżej marca rząd ma poinformować o kolejnych decyzjach.

Morawiecki: W połowie lutego otwarte zostaną hotele, kina i teatry

Najważniejsze: Od 12 lutego otwarte zostają hotele, stoki narciarskie, kina oraz baseny. Oczywiście w reżimie sanitarnym, ale wszystkie te miejsca znowu zaczną działać. Skoro wypisujemy najważniejsze zmiany, to od razu na samym początku zaznaczymy, że niestety siłownie i restauracje pozostaną zamknięte. Ćwiczyć będzie można za to na otwartych boiskach oraz kortach. - W połowie lutego otworzymy część miejsc, które były do tej pory niedostępne. Nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 procent obłożenia miejsc. Podobnie z kinami i teatrami, gdzie również będzie obowiązywał limit 50 procent dostępnych miejsc - mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Najważniejsze zmiany:

To kolejne "lutowe" poluzowanie obostrzeń. Zniknęły godziny dla seniorów i otwarto sklepy

Od początku lutego wprowadzono trzy zmiany. Bez patrzenia na zegarek możecie pojechać na zakupy i nie przejmować się, że ktoś was nie wpuści między 10 a 12. 1 lutego zlikwidowano godziny dla seniorów. Druga zmiana to otwarcie galerii handlowych. Do lutego te były w większości zamknięte, a działały w nich przede wszystkim sklepy spożywcze, drogerie, lokale gastronomiczne (sprzedawały na wynos lub z dostawą) oraz apteki. Teraz otwarte będą wszystkie punkty handlowe. Oczywiście w reżimie sanitarnym.

Od 1 lutego pojechać możecie też np. do muzeum lub galerii sztuki. Rząd zdecydował się na otwarcie instytucji kultury z zachowaniem reżimu sanitarnego - jedna osoba na 15 m2.

Wróciły przystanki na żądanie i ciepłe guziki

Z kolei w autobusach i tramwajach w wielu miastach musicie pamiętać o przystankach na żądanie. Te zostały w większości miast na czas pandemii wyłączone, żeby nie zmuszać pasażerów do wciskania przycisków albo kontaktowania się z kierowcą. Warto o tym pamiętać, żeby nie przejechać swojego przystanku. A jeśli czekacie na swój autobus, który zatrzymuje się tylko na żądanie, nie zapomnijcie zamachać, inaczej tego nie zrobi. Kierowca nie będzie też otwierał wszystkich drzwi - musicie zasygnalizować chęć wyjścia, wciskając "ciepły przycisk". W środkach transportu publicznego trzeba zakrywać usta oraz nos, ograniczona jest także liczba pasażerów. Tu się nic nie zmienia.

Ciepłe przyciski i przystanki na żądanie fot. Filip Trusz

Obostrzenia dla kierowców. O czym musisz pamiętać?

Warto pamiętać, że na stacjach benzynowych obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w lokalach gastronomicznych. To oznacza, że kawę, zapiekankę czy hot doga możemy kupić, ale zjeść - już we własnym samochodzie. Części restauracyjne są wyłączone.

Na stacji, u wulkanizatora lub w warsztacie trzeba pamiętać o maseczce.

Istnieje także (raczej martwy) przepis o parkowaniu na co drugim miejscu w centrach handlowych i przed marketami.

Wciąż obowiązuje limit miejsc w samochodach ośmio- i dziewięcioosobowych. Mogą do nich wejść maksymalnie cztery osoby. Nowy przepis nie dotyczy osób, które ze sobą mieszkają. Duże rodziny nie muszą się więc martwić o paraliż domowej logistyki. Z pozoru przepis brzmi absurdalnie i budzi kontrowersje. Domyślamy się, skąd ten absurd się wziął - autorzy przepisu mieli na myśli prywatnych przewoźników, którzy świadczą małymi busami usługi transportu osób.

Pojechałem do sklepu o 10:00 i wcisnąłem ciepły przycisk. Co nowego w obostrzeniach?

A czego nie musisz się bać? Wiele obostrzeń wciąż jest anulowanych

Pierwsza fala obostrzeń była dla nas kierowców bardzo dotkliwa, ale aktualnie większość z najbardziej kontrowersyjnych przepisów już nie obowiązuje. Narodowa kwarantanna ich nie przywróciła. Kierowca nie musi i nie będzie musiał się martwić o:

Zmianę opon z letnich na zimowe (ministerstwo zajęło jasne stanowisko, że kierowcy nie będą karani za zmianę opon).

Wizytę w warsztacie.

Mycie samochodu w myjni.

Godziny dla seniorów na stacjach benzynowych i w warsztatach. Od 1 lutego godziny dla seniorów w ogóle znikają, ale już wcześniej obowiązywały tylko w sklepach, drogeriach i aptekach. Stacje i warsztaty nie były nimi objęte,

Jeżdżenie po mieście. Nawet bez celu.

Przemieszczanie się między miastami.

Maseczki nie musisz mieć założonej w samochodzie, ale lepiej miej ją przy sobie

Tak jak wspomnieliśmy, nie ma już obowiązku zasłaniania nosa i ust w prywatnym samochodzie, ale to wcale nie oznacza, że kierowca może zapomnieć o maseczce. Cały czas trzeba mieć ją przy sobie, ponieważ po wyjściu z auta powinniśmy ją od razu założyć. W myśl obowiązujących przepisów zakrywać usta i nos trzeba nawet podczas spacerów na świeżym powietrzu. Gdzie jeszcze? Oto aktualne lista, która znajduje się na rządowych stronach. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

w autobusie, tramwaju i pociągu,

w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,

w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

w kinie i teatrze,

u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

w kościele i szkole, na uczelni

w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem. W zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

