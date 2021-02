Wybrano wykonawcę autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Umowa jeszcze w tym roku

W przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka autostrady A2 Siedlce - Biała Podlaska najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Strabag. Chodzi o fragment pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a rejonem miejscowości Malinowiec. Podpisanie umowy planowane jest w drugim kwartale 2021 r. Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 700 mln zł.

Wykonawca ma 33 miesiące na prace projektowe i realizację zadania. Budowa będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

Autostrada A2 po nowym śladzie

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu, uzyskanie niezbędnych decyzji, a potem budowa prawie 19 kilometrów autostrady A2. Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Wybudowany zostanie węzeł Borki. Ponadto powstaną drogi równoległe, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autostrada A2, Siedlce Zachód - Malinowiec GDDKiA

A2 od węzła Lubelska do Białej Podlaskiej

W sierpniu 2020 r. oddano do ruchu ponad 15 km autostrady A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Na środkowy odcinek od węzła Groszki do węzła Gręzów kontrakt podpisano pod koniec stycznia 2021 r. W toku są postępowania przetargowe dla czterech kolejnych odcinków pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Biała Podlaska:

Siedlce Zachód – rejon m. Malinowiec,

rejon m. Malinowiec - w. Łukowisko,

w. Łukowisko - rejon m. Swory,

m. Swory - w. Biała Podlaska.

Ruszył przetarg na budowę autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy

A2 Łódź - Warszawa - będzie dodatkowy pas ruchu

W województwie łódzkim i mazowieckim nadal trwa opracowywanie koncepcji poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

