Fordy Ranger i Transit Custom biorą wszystko. Marka liderem na rynku małych aut dostawczych

Polski oddział Forda odpowiedzialny za samochody użytkowe o DMC do 3,5 tony może zacierać ręce. Marka znakomicie wjechała w nowy rok, dominując ten segment w poprzednim miesiącu. Z najnowszych danych przygotowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że najczęściej rejestrowanymi w styczniu 2021 roku samochodami dostawczymi o DMC do 3,5 tony były modele produkowane przez Forda. Licznik rejestracji zatrzymał się na 783 sztukach, a to oznacza imponujący wzrost w porównaniu ze styczniem 2020 r. - aż o 36,9 proc.

To nie koniec świetnych liczb. Ford odnotował również największy wzrost udziału na polskim rynku w segmencie aut dostawczych o DMC do 3,5 tony - o prawie 4 punkty procentowe w stosunku do tego samego okresu w 2020 roku i największy udział w rynku - na poziomie 16,94 proc. Marka umacnia swoją pozycję, a sprzedaż napędzają przede wszystkim dwa modele:

Ford Ranger od dawna jest najpopularniejszym pickupem w Polsce. W styczniu 2021 r. tylko potwierdził niekwestionowaną pozycję lidera. Zarejestrowano w sumie 114 sztuk, co stanowi aż 57 proc. tego segmentu.

Z kolei Ford Transit Custom wykroił dla siebie aż 29 proc. swojego segmentu - stanowi 29 proc. wszystkich sprzedanych aut tego typu. Rok do roku liczba zarejestrowanych Transitów Custom wzrosła o 32,4 proc.

Od 6 lat Ford jest wiodącą marką w sprzedaży samochodów dostawczych w Europie z udziałem rynkowym na poziomie 14,6 proc. Nasze najnowsze wyniki sprzedaży w Polsce to potwierdzenie realizacji strategii, która ma zapewnić marce objęcie pierwszego miejsca na każdym z europejskich rynków. Jesteśmy oczywiście bardzo dumni z naszego wyniku. Równocześnie podkreślam, że mamy wielkie ambicje i cele w tym segmencie. W ich realizacji niewątpliwie pomoże nam szeroka gama samochodów dostawczych, jej elektryfikacja oraz dodatkowe usługi, jak np. FordPass Pro, zwiększające efektywne zarządzanie flotami

- komentuje Piotr Pawlak, Prezes i Dyrektor Zarządzający Ford Polska. Zwraca także uwagę na profesjonalną sieć Transit Centrum oraz specjalistów w autoryzowanych serwisach marki, którzy zapewniają najwyższą jakość obsługi. Bez takich działań nawet najlepsza oferta samochodów mogłaby się nie przebić na rynku. Ford działa kompleksowo i zapowiada dalsze wzrosty. Czy ktoś mu w 2021 r. w tym segmencie zagrozi? Zobaczymy.

