Idą mrozy - zabezpiecz samochód przed kolejnym atakiem zimy

Mówi się, że zima "zaskoczyła" kierowców. Jednak opady śniegu zimą nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, mimo że klimat znacznie się zmienił w ciągu ostatniej dekady. Jest kilka łatwych sposobów, żeby nie dać się zaskoczyć i zabezpieczyć siebie i swój samochód przed zimowymi niespodziankami.

Zatankuj teraz

Nawet jeśli masz jeszcze pół zbiornika paliwa, warto odwiedzić stację benzynową. Podczas silnych mrozów paliwo może zamarznąć. Dotyczy to zwłaszcza oleju napędowego, z którego może wytrącić się parafina. Doprowadzi to do zatkania filtra paliwa i braku możliwości uruchomienia silnika. Dlatego przed nadejściem niskich temperatur zalecamy profilaktyczne zatankowanie do pełna oleju napędowego przystosowanego do funkcjonowania podczas silnych mrozów. W okresie zimowym wiele stacji ma go w swojej ofercie.

Dlaczego jeszcze warto zatankować do pełna? Z prostego powodu - później może wam przymarznąć klapka od wlewu paliwa i nie będziecie mieli takiej możliwości. Mieliśmy ostatnią taką sytuację w redakcji. Dlatego zamiast później kombinować i ogrzewać auto suszarką zasilaną z przedłużacza ciągniętego przez pół osiedla, radzimy zatankować "pod korek" wcześniej. Lepiej dmuchać na zimne (choć tu właśnie chodzi o to, żeby później nie dmuchać).

Wróciły mrozy. Uruchamiamy auto przy pomocy kabli rozruchowych. To proste, ale bądź ostrożny

Posmaruj uszczelki i sprawdź zamki

Dlaczego? Z tego samego powodu, dla którego warto teraz zatankować. Po co macie później szarpać się z drzwiami, albo próbować z godnością wejść do auta przez bagażnik? Lepiej teraz nasmarować uszczelki specjalnym preparatem, który zmiękczy je i zabezpieczy przez przymarzaniem do drzwi. Warto też psiknąć w zamki odmrażaczem, który wyprze z nich wodę i zapobiegnie zamarzaniu.

Płyn do spryskiwaczy

Zimą i jesienią znacznie częściej korzystamy z płynu do spryskiwaczy. Zalegające na drodze błoto pośniegowe i woda szybko oblepiają przód pojazdu znacznie ograniczając widoczność. Nawet jeżeli temperatury na zewnątrz są poniżej zera, na drogach często spotykamy błotnistą pluchę. Jest to spowodowane posypywaniem dróg solą, która rozpuszcza lód i śnieg. Powstałe błoto prosto spod kół pojazdu przed nami trafia na przednią szybę. W takich warunkach lepiej nie doznać zaskoczenia, kiedy naciśniemy manetkę, a powita nas tylko smutny dźwięk pompy od spryskiwaczy. Lepiej zawczasu uzupełnić zbiorniczek płynu - oczywiście zimowego.

Przy okazji warto również sprawdzić stan wycieraczek. Jeśli podczas opadów deszczu lub śniegu nie zapewniają odpowiedniej przejrzystości szyby, warto wymienić pióra na nowe.

To nie awaria, tak na twoje auto działają mróz i śnieg. Sześć zimowych problemów każdego auta

Umyj przed nadejściem mrozów

Jeśli od początku zimy nie myliście samochodu, kilka ciepłych dni jest dobrą okazją by to zrobić. Nawet jeśli za kilka dni zima powróci ze zdwojoną siłą. Sól i piasek, którymi posypywane są drogi, to zmora dla samochodów. Piasek rysuje lakier, a wnikająca sól może prowadzić do rdzewienia karoserii i podwozia. Dlatego nawet zimą warto od czasu do czasu umyć auto. Jak zrobić to skutecznie i bezpiecznie pisaliśmy w poniższym artykule:

Czy warto myć samochód zimą? Tak, ale z głową

Przygotuj akcesoria

Po kilku tygodniach zimy każdy kierowca powinien mieć już w samochodzie szczotkę i skrobaczkę do szyb. Jednak jeśli w waszym aucie tego brakuje, warto wygospodarować w bagażniku odrobinę miejsca na zimowe akcesoria. Jeśli akumulator w waszym samochodzie ma już kilka lat, dobrze jest na wszelki wypadek mieć w aucie kable rozruchowe. Samochód po nocy na mrozie może bowiem odmówić posłuszeństwa o poranku. Wtedy wystarczy pomoc życzliwego sąsiada, by szybko ruszyć w drogę.

Jak zadbać o podstawy bezpiecznej zimowej jazdy i uniknąć mandatu?

Zmienne warunki

Podczas odwilży większość kierowców przyzwyczaja się do lepszych warunków na drodze. Znika lód i śnieg, nawierzchnia z reguł jest bardziej przyczepna, a to potrafi uśpić naszą czujność. Dlatego warto mieć na uwadze, że ponowne nadejście mrozów i opadów śniegu mocno zmieni sytuację na drogach. O tym jakich pułapek powinniśmy się spodziewać podczas ataku zimy, pisaliśmy w tym artykule:

Drogi i chodniki mogą zamienić się w śmiertelne pułapki. Wraz z mrozami wraca czarny lód