Wypożyczali auta i nie zamierzali ich zwracać. Łupem padło m.in. Audi RS3 za ponad 200 tys. zł

Zobacz wideo 25-latek staranował szlaban i wjechał na tory podczas ucieczki przed policją

Zgłoszenie dotyczące potencjalnej kradzieży wypożyczonego samochodu wpłynęło do policjantów z Komendy Rejonowej Policji II w Warszawie (dla dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów) pod koniec stycznia. Z funkcjonariuszami skontaktował się właściciel jednej z wypożyczalni, z której dwa dni wcześniej wypożyczono Audi RS5.

REKLAMA

Urwany sygnał GPS i porzucone audi

Właściciela wypożyczalni zaniepokoiło to, że wypożyczone RS5 straciło sygnał GPS będąc w drodze na Pomorze, a auto nie zostało zwrócone. Co więcej, ta sama osoba wypożyczyła wcześniej również Audi RS3 o wartości ponad 200 tys. zł, które - jak pokazały odczyty ze wciąż działającego nadajnika GPS - właśnie przemieszczało się również w kierunku Pomorza.

W trakcie przyjmowania zgłoszenia drugie z aut zmieniło kierunek i wjechało do miejscowości Borowo w gminie Kartuzy, gdzie się zatrzymało. Stołeczni funkcjonariusze powiadomili kolegów z lokalnego komisariatu i ci znaleźli poszukiwane audi z wypożyczalni.

Auto stało na drodze gruntowej prowadzącej do jednej z posesji i wyglądało na porzucone. Co ciekawe, na ten samej posesji policja niejednokrotnie odnajdywała w przeszłości części kradzionych pojazdów. Jak tłumaczą funkcjonariusze, kierowca auta najprawdopodobniej pozostawił auto w obawie przed zatrzymaniem.

Wypadek pokrzyżował plany złodziei samochodów

Inna grupa policjantów z ursynowskiego wydziału kryminalnego w tym samym czasie dotarła do 51-letniego mężczyzny, który wypożyczył oba auta. Zastali go "na parkingu, kiedy wsiadał do swojej toyoty" - tłumaczy policja. Mężczyzna nie przyznał się do kradzieży i - jak twierdził - pożyczał auta na prośbę kolegi i to on miał zwrócić je do wypożyczalni.

Policjanci nie dali za wygraną i znaleźli kolejne dwie osoby, których ze sprawą wiązał zebrany materiał dowodowy. W pokoju hotelowym, w którym zatrzymali się w Warszawie 32-latek i jego 27-letni wspólnik znaleziono kluczyki od wypożyczonego Audi RS3, a także dowód rejestracyjny innego auta (BMW 730) i dokumenty świadczące o zarejestrowaniu go w Holandii. Co ciekawe, zabezpieczono też bilety kolejowe (na trasie Gdynia-Warszawa), które stanowiły dowód, że w okresie kradzieży samochodów zatrzymani byli na Pomorzu.

Kolejny zatrzymany i rozwiązanie zagadki

Po czasie ursynowscy kryminalni wraz z policjantami z gminy Kartuz ustalili ostateczny przebieg wydarzeń. Okazało się, że 51-latek wypożyczał samochody na zlecenie 32-latka. Pożyczone Audi RS5 (czyli auto, które straciło sygnał GPS) drugi z mężczyzn wraz z 27-letnim wspólnikiem przewieźli do Kartuz, gdzie kupił je 41-letni paser prowadzący lokalny warsztat samochodowy.

Dwa dni później dokładnie tak samo miało stać się z ukradzionym Audi RS3, które znaleziono porzucone. Plany złodziei pokrzyżował kolizja drogowa po drodze (we wsi Borowo). Przekazali oni jednak kluczyki do auta zaprzyjaźnionemu paserowi i wrócili do Warszawy. Wtedy 41-latek przewiózł audi lawetą do swojego warsztatu. Dopiero, gdy ten zorientował się, że nadajnik GPS kradzionego auta wciąż działa, postanowił pozbyć się pojazdu.

Bazując na zebranych dowodach policja ustaliła, że mężczyźni sprzedawali wypożyczone przez 51-latka auta tzw. słupowi, a następnie rejestrowali je w Holandii. 41-letni paser miał na sumieniu coś jeszcze. W jego mieszkaniu znaleziono "woreczki foliowe z kokainą, amfetaminą i tabletki ekstazy oraz kieszonkową wagę elektroniczną" - informuje KRP II.

41-letniemu paserowi i 51-latkowi, który wynajmował auta grozi teraz kara do 5 lat więzienia. Zostali ono również objęcie dozorem policji. 32-latka i 27-latka policja podejrzewa o przywłaszczenie samochodów z wypożyczalni oraz oszustwa związane z ich sprzedażą. Grozi im do 8 lat więzienia, a najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.