Cupra Formentor w czterech wersjach. Hybryda plug-in weszła do Polski

Hiszpańska sportowa marka Cupra jednym modelem Formentor "obskoczyła" wiele segmentów. Ma w ofercie auta stricte sportowe, spokojniejsze, a do gamy właśnie dołączyła hybryda typu plug-in.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cztery oblicza Formentora

Cupra Formentor aktualnie występuje w czterech wersjach - sportowej, bardziej sportowej, nudnej i najnowszej hybrydowej typu plug in. Gama bazuje na silniku 2.0 TSI o mocy 300 KM. To pierwsza wersja Formentora, która była od początku założeniem nowej marki. W ofercie znajdziemy też premierową odmianę VZ o mocy 310 KM.

Jakiś czas temu pojawiła się nieco kontrowersyjna odmiana z silnikiem 1.5 TSi o mocy 150 KM. Taka jednostka napędowa nieco kłóci się ze sportowym charakterem marki, ale pozwala zapewnić niską cenę bazową. Poza tym jest skierowana do osób, którym Cupra i Formentor się podobają, ale nie chcą/nie potrzebują 300-konnego SUV-a.

Cupra Formentor miała być sportowym autem, a w gamie 1.5 TSI. Co poszło nie tak?

Ostatnie, najmłodsze wcielenie Formentora jest połączeniem współczesnej gonitwy za ekologią ze sportowym charakterem. Choć bazą dla hybrydowego układu napędowego e-Hybrid jest silnik o objętości skokowej 1,4 litra, moc całego układu wynosi 245 KM. To napęd zapożyczony z Cupry Leona PHEV. Moc trafia na przednią oś za pośrednictwem sześciostopniowej przekładni DSG. Przyspieszenie od zera do 100 km/h trwa 7 sekund, a deklarowane przez producenta zużycie paliwa to 1,5 l/100 km.

Cupra Formentor - ceny

Cennik Formentora otwiera wersja z silnikiem 1.5 TSI 150 KM - za takie auto zapłacimy 116 tys. zł. Im dalej zagłębimy się w cennik, tym robi się ciekawiej. Za 310-konną odmianę VZ zapłacimy 194 500 zł, a za najnowszą hybrydę e-Hybrid - 199 400 zł.

CUPRA Formentor CUPRA