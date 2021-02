Nowy kamper Volkswagena będzie produkowany w Polsce

Volkswagen poza standardową Californią zbudowaną na Multivanie, ma także Grand Californię, która powstała w oparciu o największego busa z Wolfsburga - Craftera. Teraz przyszedł czas na najmniejszego z rodziny kamperów. Do gamy dołączył Caddy California - najmniejszy kamper niemieckiego producenta.

Volkswagen Caddy California ma na pokładzie rozkładane łóżko, które zapewni miejsce do spania o powierzchni 198x107 cm. Można je złożyć, by pełniło funkcję kanapy. Opcjonalnie auto może być wyposażone w wysuwaną minikuchenkę z tyłu, pod łóżkiem. Zabudowa kuchenna wysuwa się po otwarciu tylnej klapy. Na liście wyposażenia znajdziemy też dwa rozkładane krzesełka, stół, dodatkowe oświetlenie i zestaw schowków i toreb do przechowywania różnych rzeczy. Ciekawą propozycją w konfiguratorze jest system namiotów, które można połączyć z samochodem tworząc małe kempingowe mieszkanie. Namiot może być także używany osobno - bez połączenia z autem.

Volkswagen Caddy California Volkswagen

Tylko diesle

Na początku Volkswagen Caddy California będzie dostępny tylko z wysokoprężnym silnikiem w dwóch wariantach mocy - 75 i 122 KM. Będzie także występował w odmianie z napędem na cztery koła 4Motion.

Ciekawostką jest fakt, że Volkswagen Caddy California od początku do końca powstaje w Polsce. Budowa samochodu odbywa się w fabryce w Poznaniu, skąd auto jedzie do zakładu Zabudów Specjalnych w Swarzędzu, gdzie staje się pełnoprawnym kamperem. To już drugi model (po Volkswagenie Grand Californii), który jest produkowany w całości w Polsce.

Volkswagen Caddy California Volkswagen