Dorosłość jest przereklamowana. Szczególnie, gdy Lego wypuszcza klasyczne Porsche 911 Turbo

Samochody z klocków Lego to coś co pewnie każdy (albo prawie każdy) dorosły pasjonat motoryzacji chce mieć, ale nie każdy się do tego przyzna. U nas połowa redakcji "po godzinach" leży na dywanie i składa klocki Lego, dlatego nie mogliśmy przeoczyć premiery nowej zabawki.

Kultowe samochody z klocków LEGO, czyli co robić, jeśli nie masz co robić

Do tej pory we własnym zakresie złożyliśmy m.in. Porsche 911 RSR, 911 Turbo, Jeepa Wranglera, Volkswagena Garbusa, BMW R1200 GS Adventure i pewnie kilka innych, do których się nie przyznamy. I żeby nie było - kupionych za własne.

Porsche 911 RSR - LEGO Zuzanna Krzyczkowska

Jeep Wrangler Rubicon - LEGO Filip Trusz

Porsche 911 Turbo 3.0 - LEGO Zuzanna Krzyczkowska

Volkswagen Garbus - LEGO Filip Trusz

Kolejne Porsche do kolekcji

Firma Lego wypuściła kolejną odsłonę Porsche 911. Do tej pory dostępny był model 911 RSR (zestaw o numerze #42096) składający się z 1580 klocków i znacznie mniejszy (a dziesięciokrotnie tańszy) zestaw 911 3.0 Turbo (#75895). Na rynku (choć już nie bezpośrednio u producenta) jest jeszcze pomarańczowe 911 GT3 RS (#42056), ale ceny tego zestawu przekraczają dwa tysiące złotych.

1 marca do sprzedaży wejdzie kolejne Porsche 911 (#10295). Co ciekawe, z klocków w zestawie będzie można złożyć wersję Turbo, albo Targa z kultowym kształtem nadwozia i zdejmowanych dachem, który na dodatek będzie można schować pod maską. W zależności który model będziemy składać, zmieni się np. szerokość nadwozia. Czyli... najlepiej byłoby mieć dwa takie zestawy.

Klocki, czyli sposób na wolny czas i relaks. LEGO ma zestawy dla miłośników samochodów

O ile w najmniejszym 911 od Lego nie ma zbytniego odwzorowania szczegółów (bo model składa się ze 180 elementów), o tyle nadchodzący model będzie bardziej skomplikowany za sprawą 1458 klocków. Zarówno w wersji Turbo jak i Targa znajdziemy realistyczne detale, charakterystyczne dla Porsche 911 przednie i tylne zderzaki, skośne światła przednie, nadrukowane logo i tablice rejestracyjne. Wnętrze w ciemnopomarańczowej i brązowej kolorystyce zostało wyposażone w działający układ kierowniczy, skrzynię biegów, hamulec ręczny oraz odchylane siedzenia. Z tyłu mamy oczywiście chłodzony powietrzem sześciocylindrowy silnik typu bokser.

Kolekcjonerski model Porsche 911 po złożeniu ma ok. 10 cm wysokości, 35 cm długości i 16 cm szerokości. Wejdzie do sprzedaży 1 marca i będzie kosztował 599,99 zł. Członkowie programu VIP mogą liczyć na wcześniejszą dostawę (prawdopodobnie w połowie lutego) i kilka kolekcjonerskich dodatków takich jak certyfikat modelu, portfel Porsche i zestaw klasycznych reklam modelu 911.

Park maszyn klocków Lego jest coraz większy. Firma ma w ofercie m.in. Bugatti Chiron, Lamborghini Sian, Dodge'a Chargera z "Szybkich i wściekłych", kultowego Land Rovera Defendera, a nawet motocykl - Ducati Panigale.

Porsche 911 Turbo/Targa LEGO LEGO

Porsche 911 Turbo/Targa LEGO LEGO

Porsche 911 Turbo/Targa LEGO LEGO