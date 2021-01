Sytuacja w USA pozwoliła Toyocie prześcignąć Volkswagena?

- Po pięciu latach Toyota Motor Corporation odzyskuje miano największego motoryzacyjnego koncernu na świecie - podaje "Bloomberg". Japońska firma utraciła ten tytuł w 2016 r., kiedy to musiała uznać wyższość niemieckiego giganta Volkswagen AG. VAG przez kolejne lata nie dawał się wyprzedzić, ale trudny rok 2020 uderzył w niego dużo mocniej niż w konkurenta. Eksperci zwracają uwagę, że to kwestia najważniejszych rynków dla obu koncernów. Dla Toyoty kluczowe są Stany Zjednoczone, gdzie liczba rejestracji nowych samochodów wprawdzie zmniejszyła się, ale o około 14 proc. w porównaniu z 2019. Sprzedaż Volkswagena napędza Europa, a tutaj spadki były większe i sięgnęły około 24 proc.

REKLAMA

Opinie Moto.pl: Toyota Highlander - duże (dosłownie) zaskoczenie

Toyota vs Volkswagen AG 9,53:9,31

Koncern Toyota sprzedał w zeszłym roku 9,53 miliona nowych samochodów na całym świecie. W 2019 r. ta liczba przekroczyła 10,5 miliona. Z kolei VAG dostarczył na globalny rynek w 2020 r. 9,31 miliona aut. Stracił znacznie więcej niż konkurent, bo na zakończenie 2019 r. świętował rekordowe wyniki i około 11 milionów sprzedanych samochodów. Jak widzimy, kryzys bardzo mocno odczuli obaj giganci. Powód jest oczywisty - pandemia i lockdown w pierwszej połowie roku wyraźnie odbiły się na samochodowych statystykach. Marzec, kwiecień i maj były pod tym względem praktycznie martwe, a producenci próbowali nadrobić straty w kolejnych miesiącach.

W centralach obu koncernów na pewno wszyscy trzymają kciuki, by rok 2021 był normalniejszy pod tym względem, a japońsko-niemiecki pojedynek mógł się toczyć w normalnych warunkach.

Zobacz wideo Volkswagen Golf - czy niemiecki kompakt wciąż wyznacza trendy w segmencie?

Toyota Motor Corporation czy Volkswagen AG? Kto bierze udział w tym wyścigu?

Na 9,53 miliona sztuk koncernu Toyota Motor Coroporation składają się przede wszystkim samochody wyprodukowane przez Toyotę. Toyota, jako marka, jest największym producentem aut na świecie. Do wyniku całej grupy swoje dorzuca także marka premium Japończyków, dobrze znany w Polsce Lexus oraz nieoferowane w Europie Daihatsu i Hino.

Za to w VAG struktura sprzedaży rozbita jest na znacznie większą liczbę producentów. Główną marką grupy Volkswagen jest oczywiście sam Volkswagen. Na liście znajdziemy jednak jeszcze m.in.: Audi, Skodę, Seata, Cuprę i Porsche. Warto też wspomnieć o trzech markach z samego topu motoryzacji - Lamborghini, Bentleyu i Bugatti. Do VAG-a należą również producenci samochodów ciężarowych, MAN oraz Scania. W strukturach koncernu pod Audi podlega zajmujące się motocyklami Ducati (oczywiście te nie są wliczane do powyższych statystyk) oraz studio projektowe Italdesign.

Jako że sprzedawane w Polsce Toyoty wszyscy znamy, a w materiale pojawił się wątek amerykański, to na otwierającym zdjęciu i w galerii widzicie Toyotę Tundrę. Wielkiego pickupa z gamy producenta. Z kolei poniżej wklejamy flagowego Volkswagena Touarega w wersji R.

Volkswagen Touareg R 2020 fot. VW

Volkswagen Touareg R 2020 fot. VW