Kolejna droga ekspresowa na Podlasiu. Podpisano umowę na nowy fragment S19

To już czwarta umowa na podlaskim odcinku trasy S19. Nowa droga ekspresowa powstanie pomiędzy miejscowościami Ploski (nad Narwią) i Haćki (koło Bielska Podlaskiego) i będzie miała długość ok. 9 kilometrów. Zakończenie realizacji prac przewidziane jest w 2024 roku.

Podpisana dziś umowa to kolejny krok do zrealizowania szlaku Via Carpatia na terenie Polski. To już czwarta umowa na realizację drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim. W zeszłym roku ogłosiliśmy przetargi na 10 odcinków tej drogi na Podlasiu, a to oznacza, że w pierwszym półroczu 2021 roku podpiszemy kolejne umowy

- powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowa ekspresówka

9-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S19 wybuduje konsorcjum firm Unibep, Budrex i Value Engineering za ok. 305,4 mln zł. Uzyskanie decyzji ZRID przewidziane jest w połowie 2022 r., co pozwoli rozpocząć prace budowlane zaplanowane na lata 2022-2024.

Od końca ubiegłego roku, na północ od miejscowości Ploski w realizacji są trzy odcinki S19:

Białystok Zachód - Księżyno,

Księżyno - Białystok Południe,

Białystok Południe - Ploski.

Razem to blisko 46 kilometrów drogi ekspresowej i 13,68 km nowego przebiegu drogi krajowej nr 65 w klasie GP (ruchu głównego przyspieszonego).

Mała rzeka, duży most

Fragment S19 Ploski - Haćki będzie miał 8,9 kilometra długości i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Odcinek wybudowany zostanie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Powstaną na nim dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - Haćki Wschód i Haćki Zachód. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich, z czego dziewięć będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Taką też funkcję będzie pełnił prawie 215-metrowy most na rzeką Orlanka i jej terenami zalewowymi.

S19 Ploski - Haćki GDDKiA