Nowy salon BMW M w Mikołowie to gratka dla fanów marki. Pierwsze takie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej

Śląski dealer bawarskiej marki, BMW Sikora ma powody do domu. Nie dość, że regularnie jest nagradzany przez centralę za najlepszą obsługę, to 27 stycznia 2021 r. otworzył nowy salon dedykowany sportowym modelom z literą M, również w wersjach przygotowanych do sportów motorowych. To pierwszy obiekt tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej.

W 2020 roku BMW Sikora po raz kolejny został uznany za najlepszego dealera niemieckiej marki w Europie. Oprócz tego uruchomił kolejny salon sprzedaży i serwis w Lubinie, który dołączył do punktów dealerskich w Bielsku-Białej, Mikołowie i Opolu. Zwieńczeniem tych sukcesów jest uroczyste otwarcie salonu poświęconego modelom M GmbH oraz M Motorsport.

Istnieje spora szansa, że taki punkt sprzedaży przyciągnie klientów spoza Śląska, a nawet z sąsiadujących z nami krajów. Sprzyja temu lokalizacja oraz wyjątkowość salonu. Będzie można w nim obejrzeć całą gamę samochodów firmowanych przez M GmbH. Plany są jeszcze ambitniejsze.

Twórca śląskiej sieci sprzedaży i serwisowej BMW Ireneusz Sikora jest od wielu związany ze sportem samochodowym (3-krotny motocyklowy mistrz Polski w klasie Superbike) i przykłada do nich dużą wagę. Dlatego w planach jest sprzedaż nie tylko drogowych modeli M oraz M Performance, ale również samochodów przygotowanych przez BMW do udziału w imprezach sportowych.

Ireneusz Sikora i Christian Haririan otwierają nowy salon BMW M w Mikołowie fot. BMW

W nowym salonie BMW M będzie można kupić drogowe i wyścigowe modele tej marki

W nowym salonie BMW M będą dostępne również auta z homologacją wyścigową: BMW M2 CS Racing, M4 GT3, M4 GT4, M6 GT3, M8 GTE oraz M4 DTM. Takimi samochodami, dzięki homologacji zgodnej z certyfikatami FIA, można startować w różnych seriach wyścigowych w całej Europie.

Dodatkowo BMW Sikora planuje powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie salonu BMW M w Mikołowie autodromu - toru wyścigowego i płyty poślizgowej. Przyszli właściciele będą mogli sprawdzić tam możliwości samochodów w bezpiecznych warunkach. Planowane jest również przeprowadzanie szkoleń z doskonalenia techniki jazdy oraz organizacja imprez sportowych.

Dlaczego pierwszy salon BMW M powstał właśnie w Mikołowie? To efekt wspólnych wysiłków obu stron - dealera BMW Sikora oraz centrali, która doceniła te starania. Na podjęcie takiej decyzji ma też wpływ wyjątkowo wysoki udział w polskiej sprzedaży BMW modeli sportowych.

To tendencja, którą zauważają także przedstawiciele innych marek premium. Krajowi klienci wyjątkowo cenią sportowe odmiany samochodów luksusowych marek. Dealer BMW wspólnie z polską centralą koncernu postanowił to wykorzystać.

Popularność samochodów BMW M stale rośnie. W 2020 r. marka po raz kolejny została liderem segmentu (...) Dzięki otwarciu pierwszego w kraju salonu BMW M, najsilniejsze modele z naszego portfolio staną się jeszcze bardziej dostępne. Wieloletnia współpraca oraz wysokie standardy, jakie wyznaczają oraz utrzymują salony prowadzone przez dealera BMW Sikora z pewnością przełożą się na jakość obsługi fanów motorsportu w salonie w Mikołowie (...)

– powiedział Christian Haririan, Dyrektor Generalny BMW Group Polska.

Dlatego w salonie BMW M w Mikołowie będzie można obejrzeć nawet perełki z ze znaczkiem M. To znakomicie się składa, bo właśnie został zaprezentowany nowy model BMW M5 CS. Po raz pierwszy w historii BMW zdecydowało się poddać sportowej kuracji odchudzającej limuzynę klasy średniej. Kosztuje 850 tys. zł i z pewnością zobaczymy ją w nowym salonie BMW M.

Nowe BMW M3 Competion fot. BMW