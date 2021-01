Większość ostrych obostrzeń zostaje. Od 1 lutego trzy zmiany. Kierowco, to musisz wiedzieć

Wciąż jesteśmy w narodowej kwarantannie. Trzy zmiany w obostrzeniach

Rząd zdecydował się na przedłużenie praktycznie wszystkich obostrzeń. Wiele z nich miało zniknąć od 1 lutego, ale tak się nie stanie. Na czwartkowej konferencji (28 stycznia) Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało tak naprawdę trzy zmiany. Od 1 lutego w Polsce:

Otwarte zostaną wszystkie sklepy w galeriach handlowych. Oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nastąpi otwarcie instytucji kultury z zachowaniem reżimu sanitarnego - 1 osoba na 15 m2.

W sklepach znikają godziny dla seniorów między 10 a 12.

To tyle. Żadnych innych zmian od 1 lutego nie wprowadzono. Co to oznacza dla kierowców? Tak naprawdę akurat my, kierowcy, nie jesteśmy mocno ograniczeni przez obostrzenia. Każdy na pewno pamięta ostre przepisy i sypiące się mandaty z pierwszej fali pandemii w zeszłym roku, ale to przeszłość. Aktualnie większość z tych obostrzeń jest po prostu anulowana.

Zakaz przemieszczania się? Spokojnie, już zniknął

Przedłużone obostrzenia nie oznaczają zakazu przemieszczania się. Nie zostaniecie więc ukarani ani za jazdę po mieście, ani na drogach krajowych i szybkiego ruchu. Nie musicie mieć nawet żadnego powodu, żeby jeździć samochodem. Pod tym względem wróciliśmy do normalności już jakiś czas temu.

Maseczka w samochodzie? Z tego obostrzenia też się wycofano

Pytania o maseczki wracają raz za razem. Na początku istniał obowiązek jazdy w maseczce, ale było od niego kilka wyjątków. M.in. kiedy jechaliśmy samotnie lub podróżowaliśmy z osobami, z którymi mieszkamy w jednym gospodarstwie domowym. Jeśli w aucie znajdował się ktoś, z kim nie mieszkamy (np. podwoziliśmy kolegę/koleżankę z pracy), to wszyscy w samochodzie musieli mieć założone maseczki. Aktualnie obowiązujące przepisy zniosły ten obowiązek dla wszystkich podróżujących samochodami. W zmienionym rozporządzeniu nie ma już mowy o "osobach niezamieszkujących lub niegospodarujących wspólnie". Tak naprawdę oznacza to, że maseczki w samochodzie osobowym nie musimy nosić. Usta i nos musimy zakrywać oczywiście w transporcie publicznym. Obowiązują tam także limity miejsc.

Maseczkę warto oczywiście mieć w samochodzie. Musicie zakrywać usta i nos poza pojazdem. Także podczas spacerów na świeżym powietrzu.

Limit miejsc w samochodzie. Do osobówki może wejść tyle osób, ile masz miejsc. No chyba, że mówimy o busiku

Zgodnie z przepisami możecie do małego hatchbacka wcisnąć pięć osób, o ile tyle właśnie jest w nim miejsc. Co ciekawe, limit wprowadzono dla większych samochodów, czyli takich, które mogą zabrać osiem-dziewięć osób. Mogą do nich wejść maksymalnie cztery osoby. Nowy przepis nie dotyczy osób, które ze sobą mieszkają. Duże rodziny nie muszą się więc martwić o paraliż domowej logistyki. Z pozoru przepis brzmi absurdalnie i budzi kontrowersje. Domyślamy się, skąd ten absurd się wziął - autorzy przepisu mieli na myśli prywatnych przewoźników, którzy świadczą małymi busami usługi transportu osób. Uderzył jednak we wszystkich. Także tych jeżdżących busem na co dzień. Choć na szczęście, wyłączenie z przepisów osób mieszkających ze sobą w większości przypadków załatwia sprawę.

Obostrzenia dla kierowców. O czym musisz pamiętać?

Warto pamiętać, że na stacjach benzynowych obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w lokalach gastronomicznych. To oznacza, że kawę, zapiekankę czy hot doga możemy kupić, ale zjeść - już we własnym samochodzie. Części restauracyjne są wyłączone.

Na stacji, u wulkanizatora lub w warsztacie trzeba pamiętać o maseczce.

Istnieje także (raczej martwy) przepis o parkowaniu na co drugim miejscu w centrach handlowych i przed marketami.

A czego nie musisz się bać? Wiele obostrzeń wciąż jest anulowanych

Pierwsza fala obostrzeń była dla nas kierowców bardzo dotkliwa, ale aktualnie większość z najbardziej kontrowersyjnych przepisów już nie obowiązuje. Narodowa kwarantanna ich nie przywróciła. Od 1 lutego również nic się nie zmienia. Kierowca nie musi i nie będzie musiał się martwić o:

Zmianę opon z letnich na zimowe (ministerstwo zajęło jasne stanowisko, że kierowcy nie będą karani za zmianę opon).

Wizytę w warsztacie.

Mycie samochodu w myjni.

Godziny dla seniorów na stacjach benzynowych i w warsztatach. Od 1 lutego godziny dla seniorów w ogóle znikają, ale już wcześniej obowiązywały tylko w sklepach, drogeriach i aptekach. Stacje i warsztaty nie były nimi objęte,

Jeżdżenie po mieście. Nawet bez celu.

Przemieszczanie się między miastami.

Obostrzenia w Polsce od 1 lutego. Jakie obostrzenia zostają?

Na koniec przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych obostrzeń, które wciąż będą w Polsce obowiązywały.

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych.

Kwarantanna dla osób wracających do Polski z zagranicy.

Ograniczenia w komunikacji publicznej.

W kościołach obowiązuje limit osób - maks. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maks. 5 osób.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Zakaz organizacji komunii, wesel i konsolacji.

Zakaz działalności dyskotek.

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 18 stycznia uczą się stacjonarnie. Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

Ograniczenie w działalności hoteli.

Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness dla sportowców-amatorów.

