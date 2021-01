Nie musisz mieć lupy, żeby dostrzec zmiany. MINI przeszło lifting

Nowe MINI - premiera

Brytyjska marka odświeżyła właśnie MINI w trzech wersjach: trzydrzwiowe i pięciodrzwiowe hatchbacki oraz kabriolet. Modernizacja obejmuje również odmianę elektryczną. Na razie producent nie zdradza szczegółów nowej oferty silnikowej, a to może oznaczać, że pod maską mini po prostu nie dojdzie do żadnych zmian. Pewni będziemy dopiero w kwietniu, kiedy odświeżone mieszczuchy wyjadą na drogi. Jednak nie spodziewajmy się rewolucji. Lifting prawie na pewno będzie oznaczał lekką podwyżkę ceny. Tak stało się np. w USA - Amerykanie będą musieli za hatcha zapłacić 500 dolarów więcej.

Na polski cennik jeszcze czekamy. Aktualnie ceny startują od:

84 100 złotych za MINI 3d z silnikiem 1.5 o mocy 102 KM.

Pięciodrzwiowy hatchback z tą samą jednostką kosztuje 88 000 zł

Z kolei bazowe MINI Cabrio ma 136-konne 1.5 i wyceniono je na 107 100 zł.

Wyjściowo najdroższy jest oczywiście elektryk, na którego trzeba przyszykować minimum 139 900 zł

Zmiany w wyglądzie nowych MINI - zdjęcia i wideo

MINI często odświeża swoje samochody, ale często robi to po prostu przy okazji kolejnych roczników, wprowadzając na rynek auto z nowego roku modelowego z delikatnymi poprawkami wyglądu i kilkoma nowościami. Tym razem mamy jednak do czynienia z pełnoprawnym liftingiem, co widać przede wszystkim po mocno przeprojektowanym przodzie. Charakterystyczny retro styl oczywiście pozostał, ale auto stało się bardziej minimalistyczne. Za to z tyłu wprowadzono kosmetyczne zmiany. Wersje kolorystyczne ze zdjęć prasowych nawiązują do pierwszych mini, jakie powstawały we współpracy z BMW. Oczywiście kierowcy w konfiguratorze znajdą znacznie więcej opcji - lifting to przecież znakomita okazja do dodania nowych kolorów, wzorów obręczy kół i pomniejszych dodatków.

W galerii znajdziecie oczywiście także zdjęcia odświeżonego wnętrza. To oczywiście się nie zmieniło drastyczne, a sam projekt wciąż jest pełen charakterystycznych okręgów. Przed oczami kierowcy widzimy jednak wirtualne zegary, środkowy ekran systemy multimedialnego ma mieć 8,8 cala już w standardzie, okala go też nowy świecący pierścień, kabinę rozświetla nowe oświetlenie nastrojowe, kierownica może podgrzewana, a całe wnętrze inaczej wykonane. Pojawiają się nowe tapicerki i elementy dekoracyjne. Wzbogacona zostaje także lista pokładowych systemów bezpieczeństwa i systemów wsparcia z zaawansowanym adaptacyjnym tempomatem ACC Stop & Go na czele.

Na koniec mamy dla was także prezentację nowych MINI, która pojawiła się na oficjalnym kanale marki na serwisie YouTube. O liftingu opowiadają sami twórcy: