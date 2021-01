Tylko 30 dni na rejestrację auta. Wróciły stare przepisy i sprawiają kierowcom spore problemy

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 61

1 stycznia 2020 roku wprowadzono nowe przepisy, w myśl których nabywca auta (zarówno nowego, jak i używanego) musi zarejestrować (lub przerejestrować) go w ciągu 30 dni, a jeśli tego nie zrobi - czeka go kara. Grzywna od starosty za nie stawienie się w urzędzie na czas to od 200 do 1000 zł.

REKLAMA

Ostatecznie przepisy obowiązywały raptem przez kilkanaście tygodni, bo ze względu na pandemię zdecydowano się pójść na rękę kierowcom i czas na zarejestrowanie auta kupionego lub sprowadzonego z UE przedłużono z 30 do aż 180 dni.

Stare przepisy i nowe problemy

Obowiązek zmieszczenia się w 30 dniach wrócił jednak wraz z początkiem 2021 roku. Wbrew oczekiwaniom kierowców nie został przedłużony o kolejne miesiące poprzedni przepis dający nam aż 180 dni czasu. A na pewno byłoby to wskazane ze wglądu na wciąż trudną sytuację w Polsce.

Z medialnych doniesień wynika bowiem, że w części Wydziałów Komunikacji wciąż są bardzo duże kolejki. Niekiedy zdarza się, że określone przepisami 30 dni to zdecydowanie zbyt mało. Obecnie aby dopełnić wszystkich formalności, trzeba zebrać wymagane dokumenty, wydrukować i wypełnić wniosek, a następnie umówić się na wizytę (telefonicznie lub przez internet).

Problem w tym, że wszystkie terminy w niektórych urzędach są zajęte. Jak donosi serwis Autokult.pl, powołując się na dane StowarzyszeniaKomisów.pl, w Pile i Rybniku, gdzie sytuacja jest bardzo zła, na wizytę trzeba czekać odpowiednio aż 60 i 57 dni. Tylko nieznacznie lepsza sytuacja jest m.in. w Tarnowie (50 dni), Krakowie (45 dni), Warszawie, Zielonej Górze czy Baranowie (po 40 dni). Tymczasem za spóźnienie się z formalnościami (nawet nie ze swojej winy) możemy sporo zapłacić.

Sytuację pogarsza jeszcze wysyp firm oferujących pomoc w dokonaniu niezbędnych czynności po nabyciu auta. Za pewną opłatą wyręczą nabywcę pojazdu, jednak blokują kolejkę innym osobom rejestrując jednorazowo wiele aut.