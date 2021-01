DS 9 kosztuje w Polsce 205 900 zł. Sprawdzamy, jak wypada na tle konkurentów

DS 9 - najważniejsze informacje

DS 9 w znacznej mierze bazuje oczywiście na Peugeocie 508. Jednak nie w wersji dostępnej w Polsce, a trochę dłuższym 508 L, który sprzedawany jest w Chinach. Dzięki temu DS 9 może zerkać w klasie premium na przedstawicieli segmentu E, np. Audi A6 albo BMW serii 5. Francuska limuzyna mierzy 4 933 mm długości, 1 855 mm szerokości, 1 468 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2 895 mm. Jeżeli porównamy go z bawarską piątką to okaże się, że oba auta są praktycznie identyczne na długość i szerokość, ale DS 9 przegrywa w kategorii "rozstaw osi" (BMW ma 2 975 mm).

Do Polski na razie DS 9 przyjechał w dwóch wersjach. Pierwszą propozycją jest benzynowy silnik PureTech o mocy 225 KM. Drugą ładowana z gniazdka hybryda E-Tense o łącznej mocy 225 KM. Dzięki akumulatorowi o pojemności 11,9 kWh hybrydowy DS 9 ma na samym prądzie przejechać około 48 km. To dopiero początek oferty. Z czasem dołączy do niej 250-konna wersja E-Tense, którą oprócz trochę wyższej mocy ma także cechować większy zasięg. Flagową odmianą dziewiątki również będzie plugin, ale o łącznej mocy 360 KM i z napędem AWD.

DS 9 - ceny w Polsce. Na razie cennik otwiera 205 900 zł

Polscy kierowcy na razie nie mają zbyt dużego wyboru także w kwestii wersji wyposażenia. Nad Wisłę DS 9 przyjedzie w sportowo stylizowanej odmianie Performance Line + oraz bardziej eleganckiej Rivoli +. Wnętrze DS-a Rivoli można jeszcze wzbogacić stylizacją Opera za 20 000 złotych. Pakiet obejmuje wykonane ze skóry Nappa materiały na fotelach, kanapie, konsoli środkowej oraz poszerzonej desce rozdzielczej, a tylny podłokietnik centralny oferuje gniazda USB i przełączniki funkcji masażu, podgrzewania i wentylacji foteli. Ile DS 9 kosztuje w Polsce?

DS 9 Performance Line 1.6 PureTech 225 - od 205 900 złotych

DS 9 Rivoli PureTech 225 - od 224 900 złotych

DS 9 Rivoli E-Tense 225 - od 254 900 złotych (hybryda)

Opinie Moto.pl: DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Louvre. Jedyny taki SUV na rynku

Jak DS 9 wypada na tle konkurentów?

DS 9 to przedstawiciel segmentu E. Będzie tam musiał zmierzyć się przede wszystkim z niemieckimi samochodami i Volvo. Sprawdźmy orientacyjnie, jak wypada na ich tle. Podajemy wyjściowe ceny każdego modelu. Bez promocji i rabatów. Zerkamy na wersje benzynowe o tej samej mocy oraz ładowane z gniazdka pluginy. W przypadku Lexusa ES podajemy oczywiście cenę klasycznej hybrydy, ponieważ to jedyna dostępna wersja japońskiej limuzyny.

Audi A6 45 TFSI (2.0 265 KM) - od 236 800 zł

Audi A6 50 TFSIe (hybryda 2.0 299 KM) - od 260 000 zł





BMW 520i (2.0 184 KM) - od 210 900 zł

BMW 530i (2.0 252 KM) - od 230 00 zł

BMW 530e (hybryda 2.0 252 KM) - od 240 600 zł





Lexus ES (klasyczna hybryda 2.5 218 KM) - od 229 900 zł





Mercedes Klasy E 200 (2.0 197 KM) - od 214 700 zł

Mercedes Klasy E 300 (2.0 258 KM) - od 243 600 zł

Mercedes Klasy E 300 e (hybryda 2.0 320 KM) - od 256 200 zł





Volvo S90 B4 (2.0 197 KM) - od 205 900 zł

Volvo S90 B5 (2.0 250 KM) - od 252 550 zł

Volvo S90 T8 Recharge (hybryda 2.0 390 KM) - od 299 900 zł

DS 9 E-Tense fot. DS

