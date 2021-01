Fragment trasy S19 pod wschodnią granicą już w planach. Prace ruszą w 2022 roku

Niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Kuźnica - Sokółka. Planowany fragment przy wschodniej granicy kraju będzie miał długość 10,55 km. Wybrano już wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PORR. W ramach samego zadania powstanie też dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) o długość 5,25 km. Wykonanie całości będzie kosztować 526,22 mln zł.

Odrzucone oferty

Przetarg na przygraniczny odcinek ogłoszono 7 września br. W postępowaniu wpłynęło siedem ofert. Najtańszą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia - 448,95 mln zł. Najwyżej, bo na 589,09 mln zł, wyceniło kontrakt konsorcjum firm Unibep i Budrex. Obie oferty - najtańsza i najdroższa - zostały odrzucone, a niedoszli wykonawcy nie odwołali się od tej decyzji. W ten sposób wygrała druga pod względem ceny oferta firmy PORR. O ile nie będzie odwołań, na które wykonawcy mają 10 dni, to właśnie z tą firmą GDDKiA podpisze umowę.

Rusza przetarg na ostatni fragment drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim

Pierwszy odcinek S19

Odcinek Kuźnica - Sokółka to (z geograficznego punktu widzenia) pierwszy odcinek trasy S19. Zgodnie z kilometrażem trasa S19 liczona właśnie od granicy Polski i Białorusi w Kuźnicy. Zadanie firmy PORR obejmuje budowę odcinka DK19 (klasa GP) od przejścia granicznego do węzła Kuźnica (5,25 km) oraz odcinka drogi ekspresowej S19 - od węzła Kuźnica do węzła Sokółka Północ (10,55 km). Całość od północy omija miasto, dzięki czemu ruch tranzytowy do i z przejścia granicznego zostanie wyprowadzony z Kuźnicy. ?

Cała inwestycja (w sumie blisko 15,8 km) ma być zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy zaplanowano w pierwszym kwartale tego roku, a uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na trzeci kwartał 2022 r. Zakończenie robót planowane jest w pierwszym kwartale 2025 r.

Pierwszy fragment S19 powstanie przy granicy z Białorusią

Były przetargi, są rozstrzygnięcia

W 2020 r. ogłoszono dziesięć przetargów na fragmenty drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim. Łącznie to ponad 151 km dróg, z czego 134 km to odcinki drogi ekspresowej S19, a blisko 17 km to dwa odcinki dróg krajowych klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) - DK65 i DK66, które powstaną w związku z budową S19. Trzy z przetargów zakończyły się już podpisaniem umów. Mowa o odcinkach:

Białystok Zachód - Księżyno,

Księżyno - Białystok Południe,

Białystok Południe - Ploski.

S19 Kuźnica - Sokółka GDDKiA