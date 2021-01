Uwaga, kierowcy, na A2 czekają was utrudnienia. Nastał czas remontów

Odcinek od węzła Łódź Północ do granicy z województwa mazowieckie ma niespełna 50 km. W ostatnim czasie pojawiło się tam aż 48 ubytków nawierzchni. GDDKiA podaje, że w jednym miejscu (na wysokości MOP Parma i Polesie) było ich kilka usytuowanych blisko siebie. Pozostałe ubytki były na tyle niewielkie, że podczas jazdy nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników. Skąd nagły wysyp uszkodzeń? Powstają w warstwie ścieralnej przy dużych wahaniach temperatury i jej przejść przez zero stopni. A z taką pogodą mieliśmy ostatnio do czynienia. Nagły atak siarczystych mrozów i równie szybki powrót temperatur na plusie w ciągu dnia.

REKLAMA

Ubytki będą naprawianie na bieżąco. O ile pozwoli na to pogoda, to drogowcy do pracy zabiorą się jak najszybciej. Kierowcy muszą się spodziewać ograniczenia prędkości oraz krótkotrwałych wyłączeń pasów ruchu. Musimy zachować czujność i mieć na uwadze, że nagle przed nami autostrada może się lekko zakorkować i będziemy musieli zwolnić ze 140 km/h.

Kierowco, jeżeli na danym odcinku wprowadzona została czasowa organizacja ruchu związana z pracami na drodze, zachowaj szczególną ostrożność i dostosuj prędkość do oznakowania i panujących warunków - apeluje GDDKiA.

Zobacz wideo Pijany kierowca staranował urządzenie na stacji paliw przy autostradzie A2 w woj. lubuskim.

To tylko początek remontu A2

Autostradę A2 w województwach łódzkim i mazowieckim czeka już niedługo znacznie poważniejszy remont. Na odcinku A2, gdzie pojawiły się ubytki, planowana jest wymiana warstwy ścieralnej podczas dobudowy dodatkowego pasa ruchu między Łodzią a Warszawą. Obecnie w województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

Podpisano umowę na budowę A18. Za dwa lata pojedziemy nową autostradą