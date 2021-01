Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid już w Polsce. Kosztuje 233 900 zł i zaskakuje wyposażeniem

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid napędzany jest silnikiem 1.6 T-GDi, który współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 66,9 kW. Całkowita moc układu to 265 KM, a moment obrotowy wynosi 350 Nm. Standardem jest 6-biegowy automat i napęd na cztery koła. Hyundai nie podaje w oficjalnej informacji, ile Santa Fe przejedzie na samym prądzie. Akumulator ma 13,8 kWh pojemności, w bliźniaczej Kii Sorento daje to nawet 70 km zasięgu wg WLTP. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to 8,8 s.

Nowy Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid - ceny

Do Polski ładowany z gniazdka Hyundai Santa Fe przyjedzie w dwóch wersjach:

Executive - 233 900 zł

Platinum - 244 900 zł

Dopłata do trzeciego rzędu siedzeń wynosi 5 000 zł

Standardowe wyposażenie robi wrażenie

Hyundai Santa Fe Hybrid Plug-in z pozoru może się wydawać drogi, ale koreańska marka wysoką cenę chce nadrobić wyposażeniem. Wspomnieliśmy już choćby o napędzie na cztery koła. Bez dopłat w Santa Fe dostaniemy m.in. 19-calowe felgi aluminiowe, pakiet Navi, w którego skład wchodzi system multimedialny z 10,25” ekranem dotykowym, fabryczna nawigacja, łączność Bluelink i Android Auto oraz Apple Car Play, system Premium Audio Krell z centralnym głośnikiem i wzmacniaczem.

Bogate wyposażenie standardowe zawiera ponadto takie elementy jak system dostępu bezkluczykowego, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele przednie i tylne, lusterka składane elektrycznie, klimatyzacja dwustrefowa z funkcją odparowywania szyb, czujnik deszczu, kamera cofania, przednie i tylne czujniki parkowania, system monitorowania martwego pola (BCA), asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA), system kamer 360° (SVM), system monitorowanie tylnej kanapy z czujnikami ultradźwiękowymi (ROA), inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go (SCC), asystent zapobiegania zderzeniu czołowemu z wykrywaniem pieszych i rowerzystów (FCA) z funkcją Junction Turning, asystent podążania na pasie ruchu (LFA), tapicerka skórzana, deska rozdzielcza wykończona skórą, oświetlenie nastrojowe, cyfrowe zegary z 12” wyświetlaczem, ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, selektor trybów jazdy, elektrochromatyczne lusterko wsteczne z kompasem, reflektory projekcyjne Bi-LED, tylne światła typu LED, asystent świateł drogowych (HBA), oświetlenie powitalne, przyciemniane szyby tylne, chromowane klamki zewnętrzne i osłona chłodnicy, a także elektrycznie regulowane fotele przednie.

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid - konkurenci

Santa Fe i Sorento, jako wzorowe SUV-y klasy średniej, grają trochę w swojej własnej klasie. Zwłaszcza, jeśli chodzi o wersje plug-in trudno im znaleźć bezpośrednich konkurentów. Sorento w wersji wyposażenia M AWD startuje od 195 900 zł. Dość zbliżony rozmiarami Volkswagen Touareg pozycjonowany jest przez Niemców półkę wyżej. Najtańszy plugin w ofercie ma pod maską trzylitrową V-szóstką, a moc układu to 381 KM. Takie parametry przekładają się na wyższą cenę - wyjściowa to 340 790 zł.

Ładowaną z gniazdka hybrydę wprowadziła niedawno także Toyota, choć trzeba mieć na uwadze, że RAV4 to model o pół segmentu mniejszy od Santa Fe. Jest jednak mocniejszy i ma większy silnik (2.5 l 306 KM i CVT). Japoński SUV wyjściowo kosztuje 228 900 zł w wersji Dynamic AWD-i. Jako ciekawostkę podać można jeszcze cenę bliźniaczego Suzuki Acrossa - 261 800 zł.

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid fot. Hyundai