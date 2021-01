Rolls-Royce planuje wypuszczenie samochodu elektrycznego. Silent Shadow będzie miał potężny akumulator

Zobacz wideo Mercedes EQC. Jeden z pierwszych elektrycznych SUV-ów

Samochody elektryczne to od wielu lat nie tylko domena producentów niewielkich samochodów segmentu B czy C. Coraz chętniej napędem elektrycznym interesują się również firmy produkujące auta sportowe czy luksusowe limuzyny.

Rolls-Royce zaprezentuje swój pierwszy samochód elektryczny

Jednym z takich przedsiębiorstw myślących o elektromobilności ma być Rolls-Royce. Jak wynika z informacji brytyjskiego serwisu Autocar, Rolls-Royce planuje ujawnić plany dotyczące wypuszczenia swojego pierwszego samochodu elektrycznego jeszcze w tym roku. Pod koniec minionego koncern BMW (do którego obecnie należy Rolls-Royce) zgłosił w niemieckim urzędzie patentowym znak towarowy "Silent Shadow" (z ang. Cichy Cień).

Nazwa ta nawiązywać ma do kultowego Silver Shadow produkowanego przez brytyjską markę w latach 1965-1980. Ma również sugerować elektryczną naturę nowego pojazdu Rolls-Royce'a, który - jak można się tego spodziewać po elektryku - będzie bardzo cichy.

Z informacji serwisu wynika też, że Rolls-Royce przy projektowaniu modelu Silent Shadow mógł inspirować się stylistyką konceptu 103EX zaprezentowanego przed pięcioma laty (na zdjęciu poniżej). Za napęd do nowego Rollsa ma z kolei posłużyć silnik z serii BMW i7.

Rolls-Royce 103EX fot. Rolls-Royce

Jak podaje brytyjski serwis, prototyp Silent Shadow został oparty na nadwoziu modelu Phantom, jednak finalnie pojazd ma się od niego znacznie różnić. Prototypowe auto było już testowane w okolicy centrum badawczo-rozwojowego Grupy BMW w Monachium.

Nieoficjalnie mówi się, że Rolls-Royce przygotowuje dwie wersje - z napędem na tylną oś oraz na wszystkie cztery koła. Pod pokładem znajdzie się z kolei potężny zestaw akumulatorów o łącznej pojemności przekraczającej 100 kWh. Z powodu sporej masy (prawdopodobnie ok. trzech ton) zasięg nie będzie aż tak imponujący, jak można by się spodziewać (chociaż mały też nie jest) i wyniesie ok. 500 km.

Rolls-Royce Silent Shadow ma być odpowiedzią na niedawno wypowiedziane słowa Torstena Müller-Ötvös, dyrektora generalnego brytyjskiej marki. Stwierdził on, że firma nie zamierza sprzedawać produkować hybrydowych typu plug-in i od razu z napędów spalinowych przeskoczy do w pełni elektrycznych. Silent Shadow ma być pierwszym takim autem.