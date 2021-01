Nissan stworzył "kampera", ale nie dla przyjemności tylko do pracy. Model NV350 ma ekspres do kawy i biurko

Pomysł może się przyjąć zwłaszcza w kraju, w którym został zaprezentowany - Japonii. Mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni są przyzwyczajeni do ciasnoty, minimalizmu i doskonałej organizacji, dlatego we wnętrzu wyjątkowego Nissana NV350 mogą poczuć się jak w domu.

REKLAMA

Zwłaszcza, że w jego projekcie i wyposażeniu niczego nie brakuje. Szczególnie w czasie ładnej pogody po wysunięciu modułu z biurkiem umieszczonego na specjalnych prowadnicach można rozpocząć pracę na łonie przyrody. A po skończonej pracy wypocząć na... dachu. Tam została zaaranżowana przestrzeń do relaksu.

Przy odpowiedniej dozie wyobraźni na dachu Nissana NV350 można się poczuć jak nad basenem - jest leżak i parasol przeciwsłoneczny. Przynajmniej dopóki nie pamiętamy, że drabinka zamiast do wody prowadzi na ziemię. Dzięki rozkładanemu projektowi wnętrza udało się w nim wygospodarować sporo miejsca i przeznaczyć je na skromną biurową kuchnię.

W końcu ekspres do kawy i czajnik jest tak samo ważnym wyposażeniem jak biurko. Nadwozie użytkowego Nissana zostało oklejone specjalną folią, która estetyką przypomina nowoczesną przestrzeń biurową. Jedyne czego w nim brakuje to współpracownicy. Nie będzie do kogo się odezwać, ale z drugiej strony święty spokój jest gwarantowany.

Nissan NV350 Caravan Office Pod fot. Nissan

Nissan NV350 nie jest znany w Europie. Musimy zadowolić się modelem NV200

Model NV350 Nissana to samochód użytkowy przeznaczony na rynki azjatyckie. Jest wytwarzany seryjnie w wersji osobowej oraz dostawczej. Ma konstrukcję charakterystyczną dla samochodów z Dalekiego Wschodu, w której silnik został zlokalizowany pod przednimi fotelami. Pozwala to zmniejszyć jego wymiary, co w zatłoczonych rejonach świata jest na wagę złota.

Źródłem napędu Nissana NV350 może być benzynowy motor (2 i 2,5 litra) lub klasyczny silnik wysokoprężny. Czterocylindrowy turbodiesel o pojemności skokowej 2,5 litra rozwija maksymalną moc 129 KM. Do wyboru są też dwie długości nadwozia oraz automatyczna lub ręczna 5-stopniowa skrzynia biegów, która przekazuje moment obrotowy silnika na tylne koła.

Atrakcyjnie wyglądający Nissan w zależności od rynku jest oferowany pod różnymi nazwami: NV350 Urvan, Impendulo i innymi. Jego technicznymi bliźniakami są modele Isuzu Como oraz Mitsubishi Fuso.

Nissan NV350 Caravan Office Pod to samochód studyjny, ale wcale by nas nie zdziwiło, gdyby japoński producent wprowadził taką odmianę do produkcji seryjnej. Od około roku samochody kempingowe cieszą się ogromnym powodzeniem właśnie ze względu na możliwość pracy zdalnej.

W wielu przypadkach właśnie tak wygląda nowa biurowa rzeczywistość. Dzięki pomysłowości Nissana można zarabiać na życie w najpiękniejszych miejscach na świecie. Pod warunkiem że bardzo nie wieje.