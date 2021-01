Wpłynęło pięć ofert na budowę obwodnicy Szczecinka. Znamy najtańszą

W przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 wpłynęło pięć ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma Polimex - za 89,69 mln zł. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji do 36 miesięcy i wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne o pięć lat. Teraz złożone oferty będą sprawdzane. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu 100 obwodnic, a zakończenie prac planowane jest w 2025 roku.

Projekt i budowa obwodnicy Szczecinka

Na opracowanie projektu i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca będzie miał 17 miesięcy. Prace budowlane mają trwać 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca.

GDDKiA: 140 km autostrad w realizacji i 114 km w przetargu

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta

Od jesieni 2019 roku funkcjonuje obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Nadal jednak droga krajowa nr 20 prowadzi przez centrum miasta. Stąd pomysł na budowę obwodnicy również w ciągu DK20. Nowa trasa ominie Szczecinek od południa i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Program budowy 100 obwodnic

Decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została uzyskana już w roku 2012. Była to decyzja wspólna z obwodnicą w ciągu trasy S11. Do realizacji skierowano wyłącznie odcinek w ciągu S11. W 2020 r. inwestycja znalazła się wśród dziewięciu projektów przewidzianych do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim.

Degradacja dróg krajowych. Ponad 70 km "krajówek" stało się drogami wojewódzkimi

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 i obwodnica Gryfina w ciągu DK31 to dwie inwestycje, z Programu 100 obwodnic, dla których trwają przetargi na realizację. Dla pozostałych siedmiu obwodnic - Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22, Stargardu i Złocieńca na DK20 oraz Kołbaskowa w ciągu DK13 jest przygotowywana dokumentacja.

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 GDDKiA