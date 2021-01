Audi i sporty zimowe

Audi i sporty zimowe to znakomicie dobrana para. Polscy kibice z pewnością kojarzą stojące na specjalnych podwyższeniach samochody z czterema pierścieniami przede wszystkim ze skoków narciarskich. Jednak to tylko jedna z wielu dyscyplin, które Audi wspiera. Zaangażowanie marki z Ingolstadt obejmuje również m.in. Puchar Świata w narciarstwie zjazdowym, narciarstwie alpejskim,w kombinacji norweskiej czy w ski cross’ie. Podczas prestiżowych imprez Audi zawsze dawało możliwość szerszej publiczności z zapoznaniem się ze swoimi samochodami i udziału w ciekawych imprezach. Sezon zimowy 2020/21 jest inny niż do tej pory, ale to nie oznacza, że Audi zabraknie na zawodach. Wręcz przeciwnie.

Audi partnerem Pucharu Świata FIS w Skokach Narciarskich Zakopane 2021

Już w ten weekend, od 15 do 17 stycznia, najlepsi skoczkowie świata będą rywalizować na Wielkiej Krokwi. Bez przesady zawody w Zakopanem można nazwać jednymi z najbardziej elitarnych w całym Pucharze Świata FIS w skokach narciarskich. Pierwsza edycja odbyła się w 1980 roku. W 2021 r. obchodzimy wyjątkowy jubileusz - w sobotę 16 stycznia rywalizacja drużynowa będzie 50. konkursem rozgrywanym na najsłynniejszej polskiej skoczni. Ogromną szansę na dobry wynik mają nasi skoczkowie z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele.

Podczas Pucharu Świata w Zakopanym skoczków wspierać będzie Audi. Michał Bowsza, Dyrektor marki Audi, komentuje:

Partnerstwo z Pucharem Świata w Skokach w Zakopanem, to logiczna kontynuacja zaangażowania Audi w sporty zimowe. To także bezpośrednie nawiązanie do sportowych tradycji marki i podkreślenie technicznych możliwości naszych samochodów, a szczególnie w pełni elektrycznego modelu Audi e-tron, który jest wiodącym partnerem tegorocznego sezonu narciarskiego FIS.

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, Audi chętnie angażuje się w sporty zimowe, zwłaszcza skoki narciarskie. Producent podkreśla, że to właśnie na tym polu rysują się przed marką najszersze możliwości prezentacji sportowego ducha, dynamiki, elektromobilności i „Przewagi Dzięki Technice”.

Elektryczne Audi e-tron Audi

Audi e-tron Sportback fot. Audi

W Polsce dostępne są już dwa e-trony, które widzicie na powyższych zdjęciach. Jeden to klasyczny SUV, drugi jego bardziej sportowa odmiana Sportback. Jeszcze w tym roku do rodziny dołączy model e-tron GT. Będzie to okręt flagowy Audi w segmencie aut elektrycznych. Pod względem technicznym nowy samochód ma sporo wspólnego z Porsche Taycanem. Maksymalna moc elektrycznych silników e-trona GT została określona na 440-598 KM w zależności od wersji i potrzeb. Dostępna funkcja overboost może ją czasowo podnieść aż do 646 KM, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie krótszym niż 3,5 sekundy i osiągnięcie prędkości 250 km/h.

Prototyp Audi RS e-tron GT fot. Audi/tobiasSAGMEISTERpoto

Puchar Świata w Zakopanem 2021 - kiedy i o której?

Skoczkowie rozpoczną zmagania na Wielkiej Krokwi już 15 stycznia. Tak wygląda oficjalny program zawodów. Mamy nadzieję, że nie pokrzyżują go trudne warunki pogodowe. W Polsce w ten weekend możemy się spodziewać nie tylko siarczystych mrozów - meteorolodzy ostrzegają też przed wiatrem.

Piątek, 15.01.2021

11:00 - odprawa techniczna

15:45 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

Sobota, 16.01.2021

15:00 - seria próbna

16:15 - start konkursu drużynowego

Niedziela, 17.01.2021

15:00 - seria próbna

16:00 - start konkursu indywidualnego