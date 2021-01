Sony Vision-S jednak wyjedzie na drogi? Prototyp już jeździ po Austrii

Samochód marki Sony miał być tylko pokazem możliwości, dowodem na to, że można. Tymczasem Japończycy wyjątkowo poważnie podchodzą do projektu, który miał trafić jedynie do szuflady. Zwłaszcza, że zamiast tam, trafił na drogi.

