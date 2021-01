Uciekał przed policją i zginął na blokadzie. Tragiczny pościg w Sandomierzu

Do zdarzenia doszło w miniony piątek 8 stycznia ok. godziny 22:30. Kierowca volkswagena golfa nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. Przekroczył linię ciągłą na ul. Królewskiej w Sandomierzu, co miało być powodem zatrzymania. Kierowca zaczął jednak uciekać, a policjanci ruszyli za nim w pościg. Na terenie woj. podkarpackiego w ślad za uciekinierem ruszyły kolejne radiowozy z komendy miejskiej policji w Tarnobrzegu, a następnie z komendy powiatowej w Mielcu.

Pościg zakończył się w miejscowości Jaślany w powiecie mieleckim. Policjanci zablokowali drogę wojewódzką nr 985 ustawiając na niej w poprzek radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. Uciekający kierowca golfa jednak się nie zatrzymał. Funkcjonariusze w ostatniej chwili wybiegli z radiowozu, zanim rozpędzony pojazd uderzył w blokadę. Siła uderzenia była na tyle duża, że odepchnięty radiowóz uderzył w zaparkowane w bezpiecznej odległości auto ciężarowe. Jego kierowca zatrzymał się na poboczu, by nie przeszkadzać policji w prowadzeniu akcji. Po uderzeniu volkswagen golf stanął w płomieniach. Kierowcę z wraku samochodu natychmiast wyciągnęli policjanci. Mimo akcji reanimacyjnej mężczyzna zmarł.

Policja ustaliła dane zmarłego kierowcy. To 43-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Na razie nie wiadomo dlaczego mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policją. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

