Ulubione motocykle i motorowery Polaków w 2020 r. W obydwu kategoriach na czele Junak

Jednoślady w Polsce w 2020 r. na plusie. Z jednego powodu

Przyzwyczailiśmy się, że przy wszystkich podsumowaniach zeszłego roku opisujemy mniejsze lub większe spadki liczby rejestracji, ale w przypadku jednośladów będzie inaczej. Przez cały rok sprzedano w Polsce 40 155 takich pojazdów, czyli o 4,9 proc. więcej niż w 2019 r. To rekordowy rok. Liderem okazał się Junak z wynikiem 6 772 i aż 76,52-procentowym wzrostem sprzedaży. Junak prześcignął firmę Romet Motors, którą wybrało 5 777 Polaków (o 28,55 proc. mniej niż przed rokiem). Podium domyka Barton - 2 771 rejestracji i 31,26 proc. na plusie.

Do pewnego momentu roku wydawało się, że rynek jednośladów będzie miał identyczne problemy jak cała branża motoryzacyjna. I wtedy nadeszła końcówka roku. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w samym grudniu zarejestrowano 5706 nowych jednośladów - o 171,33 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i aż o 306,70 proc. więcej niż przed rokiem. - Na te rekordowe liczby wpłynęła niewątpliwie zapowiedziana zmiana normy emisji spalin z Euro 4 na Euro 5, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. - wyjaśniają eksperci Samaru.

Ulubione motocykle Polaków w 2020 r.

Nowych motocykli na polskich drogach pojawiło się w 2020 r. dokładnie 11 815, czyli o 14,2 proc. więcej niż w 2019 r. Liderem rynku okazał się Junak, który wyprzedził dwie wielkie marki z Japonii.

Junak - 2 528 szt. Honda - 2 507 szt. Yamaha - 2 501 szt. BMW 1 756 szt. Romet Motors - 1 609 szt.

Ulubione motorowery Polaków w 2020 r.

Sprzedawcy motorowerów nie mieli aż tak dobrego roku. Nad Wisłą zarejestrowano 18 340 jednośladów tego typu, co oznacza spadek rok do roku o 4,3 proc. W tym segmencie dominują Junak oraz Romet:

Junak - 4 194 szt. Romet Motors - 4 168 szt. Barton - 1 714 szt. Torq - 1 287 szt. Zipp - 846 szt.

Junak i Romet to świetnie znane nazwy wszystkim miłośnikom jednośladów w Polsce. Jakiś czas temu obie wróciły i, jak widzimy po powyższych statystykach, radzą sobie bardzo dobrze. Ich sposób działania w znacznej mierze jest dość podobny do polskich firm technologicznych. Ściągają do kraju swoje produkty z zagranicy (głównie z Chin) - gotowe lub w częściach, w tym drugim przypadku składane są one później już na miejscu w Polsce.

A ile używanych jednośladów przyjechało do Polski?

Import używanych jednośladów wyraźnie przeważa nad zakupami nowych. W 2020 r. ściągnęliśmy nad Wisłę prawie 70 tysięcy motorowerów i motocykli - dokładnie 69 809 sztuk. To o 5,1 proc. mniej niż w 2019 r.