Nie odmówisz przyjęcia mandatu. Kontrowersyjny projekt PiS

Na stronie Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Bardzo kontrowersyjny projekt. Posłowie PiS stojący za tym pomysłem chcą, by mandaty były obowiązkowe. Nawet jeśli nie zgadzasz się z mandatem, będziesz musiał go przyjąć.

REKLAMA

Punkt 6d planuje wprowadzenie do art. 98 dodatkowych paragrafów, w tym:

W razie odmowy odbioru mandatu lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru mandatu przez ukaranego, funkcjonariusz sporządza na mandacie odpowiednią wzmiankę; wówczas mandat uznaje się za odebrany

Projekt ustawy PiS - nie odmówisz przyjęcia mandatu gov.pl

Pełny projekt nowelizacji ustawy na stronie rządowej znajduje się TUTAJ.

W uzasadnieniu opublikowanym wraz z projektem ustawy czytamy, że takie rozwiązanie ma usprawnić postępowania w sprawach o wykroczenia, a dodatkowo odciążyć sędziów sądów powszechnych.

Aktualny taryfikator punktów karnych 2021

Co jeśli nie zgadzasz się z mandatem?

Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, stracimy dotychczasową możliwość odmowy przyjęcia mandatu. Obecnie jeśli nie zgadzamy się z mandatem możemy go nie przyjąć, a wówczas organ, który go na nas nałożył (najczęściej policja), występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Czyli to władza musi udowodnić nam winę, a nie my naszą niewinność. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, sytuacja diametralnie się zmieni. Nie odmówimy już przyjęcia mandatu, choć nadal będziemy mogli dochodzić swoich racji w sądzie po jego przyjęciu. Wówczas sąd, po wniesieniu odwołania, będzie mógł wstrzymać realizację i wyegzekwowanie kary. Ale na początku mandat i tak trzeba będzie przyjąć.

Projekt kontrowersyjnej ustawy budzi niemałe emocje i spotkał się z ogromną krytyką.

Barbarzyńcy. Nie potrzebna im reforma sądów. Jak wejdzie ta ustawa to mandaty będą wlepiać z marszu, na podstawie konferencji prasowych lub orędzia, bez jakiejkolwiek kontroli sądowej. Wszyscy politycy odpowiedzialni za tę destrukcję prawa i sprawiedliwości pójdą za to siedzieć

- napisał na swoim Twitterze Jakub Kulesza, poseł Konfederacji.

Jego partyjny kolega, Artur Dziambor także twierdzi, że taka ustawa to działanie przeciw społeczeństwu:

Projekt ustawy o braku możliwości odmowy przyjęcia mandatu wzbudził także emocje w Koalicji Obywatelskiej: