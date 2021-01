Kryzys w 2020 r.? Klasa premium ledwo go zauważyła. Podsumowanie roku

Klasa premium na tle całego rynku

W 2020 r. w Polsce zarejestrowano 428 377 nowych samochodów, czyli aż o 22,9 proc. mniej niż w 2019 r. Powód jest oczywisty - pandemia i lockdown w pierwszej połowie roku wyraźnie odbiły się na samochodowych statystykach. Marzec, kwiecień i maj były pod tym względem praktycznie martwe, a branża próbowała nadrobić straty w kolejnych miesiącach. Klasa premium była jednak znacznie odporniejsza na rynkowe zawirowania. W 2020 r. Polacy kupili 75 290 nowych luksusowych samochodów, tylko o 4,6 proc. mniej niż w 2019 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Wypadek w Mrągowie. Ucieczka pijanego kierowcy skończyła się na drzewie

Kto na podium klasy premium w 2020 r.?

Klasa premium nad Wisłą zdominowana jest przez niemiecką wielką trójkę, z którą dzielnie stara się rywalizować Volvo. Te cztery marki odpowiadają za 85,6 proc. rynku.

Nic nie zmieniło się na samym szczycie rankingu. Walka o pierwsze miejsce to od dawna zażarta walka Mercedesa z BMW. Obie marki straciły klientów, ale to BMW zaliczyło większy spadek (-11,64 proc. Bawarczyków do -6,74 proc. rywala), Mercedes nie miał więc problemów, żeby utrzymać pozycję lidera. Choć różnica wcale nie była duża. Zaskakuje wynik Audi, które jako jedyne z liczących się producentów zakończyło rok na plusie. I to zauważalnym, bo aż 13,25-procentowym. Za Audi tradycyjnie znalazło się Volvo z marginalnym spadkiem sprzedaży (0,45 proc.).

Zestawienie najpopularniejszych marek premium w Polsce w 2020 r. Szczegółowe dane pochodzą z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Mercedes - 19 653 szt. BMW - 18 290 szt. Audi - 15 602 szt. Volvo - 10 926 szt. Lexus - 4 450 szt. Mini - 2 085 szt. Porsche - 1 592 szt. Land Rover - 1 281 szt. Jaguar - 655 szt. DS - 271 szt.

Import używanych w 2020 r. Ściągamy te same auta, ale coraz starsze. Padła kolejna granica

Ulubiony luksusowy samochód Polaków na pewno was nie zdziwi

Jeśli chodzi o konkretny model, to tradycyjnie nie ma mocnych na Volvo XC60. Dominacja trwa już dziesięć lat i w 2020 r. była wyraźna - szwedzki SUV pokonał najgroźniejszego rywala aż o tysiąc rejestracji. Tym było BMW serii 3, które na podium broni honoru klasycznych samochodów. Numerem trzy okazał się bezpośredni konkurent XC60 z Ingolstadt, czyli Audi Q5. Tak prezentuje się pierwsza dziesiątka luksusowych bestsellerów.

Volvo XC60 - 4 553 szt. BMW serii 3 - 3 465 szt. Audi Q5 - 2 902 szt. Mercedes klasy A - 2 808 szt. Volvo XC40 - 2 482 szt. BMW X3 - 2 262 szt. BMW X5 - 2 241 szt. Audi Q3 - 2 216 szt. BMW serii 5 - 2 165 szt. Audi A3 - 2 091 szt.

Opinie Moto.pl: Volvo XC40 T3. Sukces, który w ogóle nie dziwi