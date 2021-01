Jakie auta najchętniej kupowali Polacy w 2020 r.? W większości marek ogromne spadki, ale niektóre mają się świetnie

Rok 2020 był inny niż się spodziewaliśmy. Nie tylko my, ale także producenci samochodów. W marcu wszystko się zatrzymało, a sprzedaż nowych modeli stanęła pod znakiem zapytania. Mimo to wielu producentów samochodów może mówić o sukcesie.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR przygotował zestawienie rejestracji samochodów osobowych z podziałem na marki. Nie powinno nikogo dziwić, że na podium stanęły Toyota, Skoda i Volkswagen.

Pandemia uderzyła w polski rynek motoryzacyjny. Mieliśmy kupić 800 tys. nowych pojazdów, nie wyszło

Większość producentów odnotowała w 2020 r. spadki w stosunku do poprzedniego. Jednak nie wszyscy. O wzroście na poziomie +13,25 proc. r/r może mówić Audi, podobnie mają się sprawy w Lexusie (+12,57 proc.). O sukcesie może mówić także Tesla, która dzięki polskiemu przedstawicielstwu odnotowała wzrost rejestracji na poziomie +68 proc. w porównaniu do roku 2019.

Audi Q7 50 TDI TOMASZ PARZYCHOWSKI

Poniżej prezentujemy zestawienie poszczególnych marek samochodów, które mogą się pochwalić najwyższą liczbą rejestracji w 2020 roku:

Toyota - 61 330 egzemplarzy (-2,3 proc. r/r) Skoda - 56 334 (-17,94 proc.) Volkswagen - 37 207 (-30,9 proc.) Kia - 24 113 (-17,96 proc.) Renault - 21 024 (-23,77 proc.) Dacia - 20 936 (-32,2 proc.) Mercedes - 20 291 (-6,75 proc.) Ford - 19 064 (-36,72 proc.) Hyundai - 18 404 (-24,51 proc.) BMW - 18 290 (-11,64 proc.) Audi - 15 602 (+13,25 proc.) Opel - 14 908 (-55,90 proc.) Fiat - 12 490 (-15,03 proc.) Peugeot - 11 746 (-24,06 proc.) Volvo - 10 926 (-0,45 proc.) Seat - 9 197 (-26.04 proc.) Nissan - 9 065 (-20,66 proc.) Citroen - 8 082 (-32 proc.) Suzuki - 7 171 (-35,63 proc.) Honda - 6 127 (-20,68 proc.) Mazda - 4 974 (-68,26 proc.) Mitsubishi - 4 628 (-25,88 proc.) Lexus - 4 450 (+12,57 proc.) Jeep - 2 940 (-28,13 proc.) Mini - 2 085 (-12,8 proc.) Porsche - 1 592 (-12,58 proc.) Alfa Romeo - 1 344 (-13,29 proc.) Land Rover - 1 281 (-38,32 proc.) Subaru - 765 (-43,63 proc.) Jaguar - 655 (-48,95 proc.)

Niszowe marki mają się dobrze

Wzrosty pojawiły się jednak w klasie supersamochodów. W 2020 r. Bentley sprzedał 58 samochodów, co oznacza wzrost w stosunku do 2019 r. o +9,43 proc. (wtedy sprzedano 53 auta) . O lepszych wynikach może mówić Lamborghini - w 2020 r. na polskie drogi wyjechały 53 włoskie auta z bykiem na masce, co stanowi wzrost +15,22 proc.

O mniejszych wartościach, ale większym wzroście może też mówić francuska marka ALPINE - w minionym roku zarejestrowano 19 sztuk, czyli o trzy więcej niż rok wcześniej. Liczby nie kłamią - mówimy o wzroście +18,75 proc. Niemieckie przedsiębiorstwo produkujące auta na bazie BMW, Alpina, może pochwalić się czterdziestoprocentowym wzrostem - w 2020 r. sprzedano 14 aut, o cztery więcej niż przed rokiem.

BMW Alpina XB7 fot. Alpina

Potężnym wzrostem na poziomie +358,33 proc. może też pochwalić się producent samochodów ciężarowych i autobusów MAN. W 2020 r. zarejestrowano 55 pojazdów tej marki, a w 2019 r. było ich tylko 12.

Nie dla wszystkich producentów supersamochodów rok 2020 był pomyślny. Ferrari zanotowało spadek -11,43 proc. (31 zarejestrowanych aut w 2020 r. w stosunku do 35 w 2019), a Maserati zarejestrowało w minionym roku o 20 aut mniej niż wcześniej (38 egzemplarzy w 2020 r. w stosunku do 58 w 2019, daje spadek -34,48 proc.). Również McLaren sprzedał o jedną czwartą aut mniej niż w roku poprzednim - w 2020r. na drogach pojawiło się tylko dziewięć brytyjskich supersamochodów. Spokojnie spać mogą przedstawiciele Rolls-Royce'a - zarówno w 2019 jak i w 2020 roku marka sprzedała po 12 samochodów.

Ze statystyk opracowanych przez SAMAR wynika, że w 2020 r. najbardziej ucierpiały marki popularne. Nie ma się co dziwić - pandemia zweryfikowała domowe budżety, przez co wiele osób odłożyło zakup nowego auta. Jak jednak widać segment supersamochodów ma się całkiem nieźle.

Na statystyki dotyczące najchętniej kupowanych modeli samochodów musimy jeszcze chwilę zaczekać. Póki co dostępne są dane do połowy grudnia 2020 r., ale niebawem poznamy wyniki za pełne 12 miesięcy.

Sprzedaż samochodów w Polsce w 2020 roku i prognoza sprzedaży na 2021 r.

Toyota Fot. Toyota