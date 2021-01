Obwodnica Bydgoszczy działa od początku roku. To ważna część trasy S5

31 grudnia oddano do ruchu zachodnią część obwodnicy Bydgoszczy. 13,5-kilometrowy fragment trasy S5 między węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Błonie, wraz z kolejnymi dwoma węzłami Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Miedzyń. Tym samym obwodnica Bydgoszczy zyskała pełną funkcjonalność i może przejąć ruch tranzytowy na trasie Poznań - Gdańsk.

Droga ekspresowa S5 budowana w województwie kujawsko-pomorskim spinać będzie cztery aglomeracje:

Wrocław,

Poznań,

Bydgoszcz,

Gdańsk.

W 2020 roku do ruchu oddane zostały prawie 33 kilometry drogi ekspresowej S5. Ostatni fragment, czyli obwodnica Bydgoszczy omija miasto od zachodu, północy i południa, tworząc ponad 36-kilometrową trasę okrążającą miasto.

Obwodnica Bydgoszczy

Nowy odcinek S5 jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z rezerwą na trzeci. Na trasie powstały trzy przejścia dla zwierząt oraz dwa węzły drogowe: Bydgoszcz Zachód w Pawłówku oraz Bydgoszcz Miedzyń w Lisim Ogonie. Przebudowano też istniejącą sieć dróg lokalnych, wykonano chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne i elementy oświetlenia drogowego. Prace wykończeniowe na obwodnicy potrwają jeszcze do wiosny 2021 r.

Łączna wartość budowy drogi ekspresowej S5 na czterech odcinkach z Nowych Marz do węzła Bydgoszcz Błonie wynosi ponad 2 mld zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to nieco ponad 1 mld zł. Wartość kontraktu dla otwartego odcinka obwodnicy Bydgoszczy pomiędzy węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Błonie to ponad 328 mln zł.

Pozostałe odcinki drogi S5

Trwa budowa pozostałych trzech odcinków drogi ekspresowej S5. Odcinek Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ o długości blisko 10 km powstaje planowo, a termin jego ukończenia to czwarty kwartał 2021 r. Odcinki Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ przeszły w ostatnich tygodniach kilka zmian organizacji ruchu w związku z postępami prac. Łączna długość obu odcinków to ponad 45 kilometrów, a ich ukończenie jest planowane w trzecim kwartale 2022 r.

