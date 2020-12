Car of the Year 2021. Jury znacznie zawęziło grono finalistów. Kto jest waszym faworytem?

Car of the Year (COTY) to największy motoryzacyjny konkurs w Europie. Co roku jury wybiera Samochód Roku, a my właśnie poznaliśmy listę kandydatów do nagrody w 2021 roku. Jury znacznie ją skróciło. Niedługo wyłoni ścisłych finalistów.

3 PIOTR SKÓRNICKI Otwórz galerię Na Gazeta.pl