Wirtualna wycieczka po Muzeum Petersena. Od Landspeedera po Lamborghini Countach. Do kogo należy legendarny supersamochód? [WIDEO]

Takiej okazji nie można przegapić. Wirtualne zwiedzanie trwa około dwie godziny, ale warto znaleźć na nie czas, zwłaszcza, że jest zupełnie darmowe. Mieszczące się na przedmieściach Los Angeles Muzeum Petersena to jeden z największych i najciekawszych obiektów tego typu na świecie. Teraz żeby podziwiać eksponaty, nawet nie trzeba lecieć do Ameryki.

Muzeum zostało założone przez amerykańskiego przedsiębiorcę z rynku wydawniczego (zajmującego się rzecz jasna motoryzacyjnymi magazynami), Roberta E. Petersena w 1994 roku i jest niesamowite. Można w nim obejrzeć ponad trzysta unikalnych eksponatów: samochodów, motocykli i innych pojazdów. Zostały podzielone na bloki tematyczne skupione na przykład na sztuce ich projektowania, rodzaju napędu, kategorii do której należą albo osobie właściciela.

Motoryzacyjne muzeum jest zarządzane i utrzymywane przez organizację non profit. Ze względu na ograniczenia epidemiczne przeżywa ostatnio trudne chwile, aktualnie jest zamknięte na cztery spusty. Film powstał między innymi po to, by zachęcić fanów motoryzacji do wsparcia go na różne sposoby: przez stanie się członkiem muzealnego klubu (uprawnia do darmowego zwiedzania w przyszłości), kupna gadżetów związanych z poszczególnymi wystawami albo po prostu darowizny na rzecz fundacji.

W Muzeum Petersena można podziwiać m.in. kolekcję samochodów custom założyciela, wokalisty, gitarzysty i kompozytora zespołu Metallica Jamesa Hetfielda, zbiór najciekawszych samochodów filmowych wykonanych dla hollywoodzkich studiów, wyjątkowe auta przygotowane do sportów samochodowych, historyczne samochody elektryczne oraz najnowszą wystawę - historyczną kolekcję supersamochodów: od najstarszych po całkiem współczesne konstrukcje.

Wśród wehikułów znanych ze srebrnego ekranu znalazł się oczywiście Landspeeder ze space opery "Gwiezdne Wojny", pojazdy bohaterów "Raportu Mniejszości", filmów "Blade Runner 2049", "Powrót do przyszłości", "Tron". Jest nawet auto z bodaj pierwszego filmu science-fiction w historii kina, w którym znaczącą rolę grał samochód - "Metropolis" z 1927 roku.

Wycieczka po Muzeum Petersena. Niemal każdy samochód ma wyjątkowego właściciela

Nowa ekspozycja supersamochodów to nie lada gratka dla fana takich aut. Dzięki niej można dowiedzieć się jak powstała i zmieniała się w czasie ta wyjątkowa kategoria samochodów. Dodatkową atrakcją jest fakt, że po muzeum "oprowadza" nas jego dyrektor Michael Bodell, który stanowi kopalnię motoryzacyjnej wiedzy i chętnie się nią dzieli. W czasie filmu przekazuje nam mnóstwo ciekawostek.

Można się od niego na przykład dowiedzieć, kim są właściciele większości pięknych aut. Wystawę supersamochodów otwiera legendarne Lamborghini Countach, które należy do Matta Farah - znanego dziennikarza motoryzacyjnego prowadzącego m.in. program motoryzacyjny na YouTube - The Smoking Tire.

Inne auto z tej ekspozycji, Jaguar XK-SS było własnością Steve'a McQueena. Jeszcze inne to Ferrari 225 Barchetta, które należało do... Forda, a dokładnie Henry'ego Forda II. Można też obejrzeć żółte De Tomaso Pantera Elvisa Presleya. Niemal każdy z odpoczywających w muzealnych halach samochodów ma wyjątkową historię. Wiele z nich wciąż należy do oryginalnych właścicieli.

W czasie oglądania dwugodzinnego filmu na YouTube zwiedzimy wszystkie trzy poziomy Muzeum Petersena. Po raz pierwszy została sfilmowana zawartość tak zwanej krypty, w której są ukryte najcenniejsze egzemplarze. Petersen Automotive Museum zdecydowanie przedkłada jakość ponad ilość, ale mimo to, albo raczej właśnie dlatego, żaden fan motoryzacji po wizycie w nim nie będzie rozczarowany.

Nawet jeśli wycieczka w Muzeum Petersena będzie tylko wirtualna. Taki sposób zwiedzania ma jedną, niebagatelną zaletę. Można je wcielić w życie nie ruszając się z domowej kanapy, zaraz po obfitym świątecznym posiłku. Smacznego oglądania i Wesołych Świąt!

Lamborghini Countach fot. YouTube/Petersen Automotive Museum