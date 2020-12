Toyota RAV4 Plug-in Hybrid już wyceniona w Polsce. Bestseller z wtyczką za prawie ćwierć miliona

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid to najmocniejsza i najbardziej oszczędna wersja w historii tego modelu. Auto łączy zalety RAV4 zbudowanego na platformie GA-K, napędu hybrydowego czwartej generacji oraz możliwości ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła zasilania, co umożliwia jazdę w bezemisyjnym trybie na dystansie do 75 km.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sportowa dynamika

RAV4 Plug-in Hybrid to model i najlepszych osiągach w 26-letniej historii RAV4. Napęd o mocy 306 KM pozwala rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 sekund. Silnik spalinowy ma wsparcie dwóch motorów elektrycznych - jednego o mocy 182 KM umieszczonego przy przedniej osi, i drugiego o mocy 54 KM, który napędza tylne koła. Dzięki tak dużemu wsparciu elektrycznych silników, jednostka benzynowa może pracować przy niższych obrotach, a to obniża poziom hałasu.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid powstała na modułowej platformie GA-K. Nadwozie jest stosunkowo lekkie i bardzo sztywne, co w połączeniu z dwuwahaczowym zawieszeniem i nisko położonym środkiem ciężkości zapewnia dobre właściwości jezdne.

Chciałem napisać coś kontrowersyjnego o Toyocie RAV4 Hybrid AWD-i, ale mi nie wyszło

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2021 Toyota

Hybryda i auto elektryczne

RAV4 Plug-in Hybrid może działać jak samochód elektryczny. Tryb EV jest domyślnym trybem pracy, w którym auto rozpędza się do 135 km/h. Zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 75 km (wg WLTP), a w mieście auto może pokonać nawet 98 km na samym prądzie. Jest to możliwe dzięki pojemnej baterii oraz wydajnemu systemowi odzyskiwania energii z hamowania. Średnie zużycie paliwa wg WLTP wynosi 1 l/100 km benzyny. Ładowanie baterii trwa 2,5 godziny przy podłączeniu do gniazdka 230 V/32 A.

Po wykorzystaniu energii naładowanej z sieci samochód zachowuje się jak klasyczna hybryda Toyoty - cały czas porusza się w niskoemisyjnym trybie hybrydowym, który w mieście korzysta z silnika elektrycznego przez ponad połowę czasu jazdy.

Pierwszą elektryczną Toyotę zobaczymy w 2021 roku. Będzie kompaktowym SUV-em na europejski rynek

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2021 Toyota

Wersje wyposażenia

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid będzie dostępna w trzech wersjach. W podstawowej odmianie Dynamic mamy m.in. przednie światła LED, 18-calowe felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk i elektrycznie unoszoną klapę bagażnika. We wnętrzu znajdziemy m.in. system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 9 cali i nawigacją, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane siedzenia z przodu i z tyłu oraz gniazdko 230 V. Do standardowego wyposażenia należy także kabel do ładowania 32A Typ 2. Kabel umożliwia ładowanie baterii prądem o mocy do 6,6 kW. Cena katalogowa RAV4 Plug-in Hybrid w wersji Dynamic wynosi 228 900 zł.

Wersja Selection została wzbogacona o aluminiowe felgi o średnicy 19 cali, dwukolorowe nadwozie, podgrzewanie przedniej szyby i kierownicy, a także cyfrowe lusterko wsteczne i ekran panoramiczny z kamerą 360 stopni. Cena RAV4 Plug-in Hybrid Selection wynosi 248 900 zł.

Już jest nowa Toyota Hilux. Miałam nią dzisiaj jeździć, ale nie wyszło

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2021 Toyota

RAV4 Plug-in Hybrid w najwyższej specyfikacji Selection + VIP otrzymuje dodatkowo otwierany panoramiczny dach, pakiet Premium Audio JBL i 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Komfort podróży zwiększy skórzana tapicerka, pamięć ustawień fotela kierowcy, elektryczna regulacja fotela pasażera oraz wentylacja przednich siedzeń. Auto w tej wersji kosztuje według cennika 264 900 zł.

Toyota rozpocznie przedsprzedaż RAV4 Plug-in Hybrid w Polsce 4 stycznia 2021 roku. Pierwsze egzemplarze trafią do właścicieli w kwietniu przyszłego roku.

Opinie Moto.pl: Toyota GR Yaris. Fantazja prezesa i hot hatch dekady

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2021 Toyota