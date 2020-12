Policja zatrzymała złodzieja luksusowych samochodów. Właśnie kradł bmw warte 650 tys. zł

Zobacz wideo Wypadek na oznakowanym przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. Pieszą odrzuciło o kilkadziesiąt metrów

Do zatrzymania doszło w minionym tygodniu (17 grudnia) późnym wieczorem podczas wspólnych działań Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Zatrzymano multirecydywistę podczas kradzieży

Funkcjonariusze obserwowali wytypowanego wcześniej mężczyznę, który wraz ze swoją wspólniczką podjechał pod jedną z prywatnych posesji w Krakowie. Gdy przestępca zbliżył się do zaparkowanego tam bmw z tzw. walizką wychwytującą sygnał radiowy z kluczyka, policjanci wiedzieli, że mają do czynienia z kolejną próbą kradzieży auta.

Do akcji wkroczyli wtedy kryminalni, na widok których dwójka złodziei rzuciła się do ucieczki. 44-letni mężczyzna próbował uciekać pieszo, a 26-letnia kobieta odjechała z miejsca samochodem, jednak oboje zostali szybko złapani.

44-letni złodziej był już policjantom świetnie znany. Funkcjonariusze znaleźli przy nim dwa urządzenia do przechwytywania sygnału (walizki), śrubokręt, latarkę, a na rękach miał założone czarne, gumowe rękawiczki.

Wraz ze wspólniczką usłyszeli już zarzut usiłowania kradzieży samochodu o wartości 650 tys. zł. Dodatkowo mężczyźnie postawiono również zarzut kradzieży jaguara o wartości 250 tysięcy złotych, której dokonał w październiku na terenie woj. świętokrzyskiego. Obu czynów dopuścił się w warunkach recydywy wielokrotnej - tłumaczy policja.

Multirecydywistę tymczasowo aresztowano na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Jego wspólniczka została objęta dozorem policji, dostała zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i opuszczania kraju. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Kradzieże "na walizkę". Co to i jak się chronić?

Metoda kradzieży "na walizkę" stała się popularna w ostatnich latach, gdy rozpowszechniły się samochody wykorzystujące systemy bezkluczykowe (keyless). Oznacza to wygodę dla kierującego - nie musi on każdorazowo wyciągać kluczyka z kieszeni - ale jest też pewnym zagrożeniem.

Przestępcy, aby ukraść takie auto, wykorzystują dwa urządzenia przypominające walizki. Jedną umieszcza się w pobliżu kluczyka (np. stając w pobliżu właściciela pojazdu lub przed drzwiami domu), drugą obok samochodu. Pierwsze z urządzeń przechwytuje sygnał kluczyka i przekazuje go do drugiego, które próbuje oszukać system samochodu zmuszając go do otwarcia drzwi.

Policja radzi, aby chronić się przed kradzieżami "na walizkę" zabezpieczając kluczyk po wyjściu z pojazdu. Można to zrobić wkładając go do specjalnego etui blokującego sygnał lub chociażby owijając do folią aluminiową.