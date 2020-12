Mansory słynie z niepowtarzalnego tuningu. Wzięli na warsztat... kosiarkę, i to z okazji premiery butów

Mansory słynie z naprawdę widowiskowych projektów. Włókno węglowe, ciemna kolorystyka, matowy lakier, wizerunek samochodu-potwora - to znaki rozpoznawcze niemieckiego zespołu tuningowego. Na ich warsztat z reguły trafiają drogie i sportowe modele klasy premium. Tym razem postanowili jednak przerobić... kosiarkę do trawy.

Mansory X BSTN GT XI - kosiarka inspirowana butami Air Jordan Mansory

Mansory X BSTN GT XI to model robiony na zamówienie jednego z ekscentrycznych klientów. Zażyczył sobie kosiarkę do trawy z włókna węglowego, która byłaby inspirowana butami Air Jordan XI. Pojazd powstał więc we współpracy z niemieckim sklepem z ekskluzywną odzieżą sportową - BSTN.

Kosiarka klasy premium

W kosiarce przygotowanej przez firmę Mansory nie mogło zabraknąć czarnego matu i włókna węglowego - właśnie z tego materiału wykonano większość elementów nadwozia. Zmieniono przednie lampy na takie, które nieco przypominają klasę G, a na masce pojawił się wlot powietrza. Kierowca tego wehikułu ma do dyspozycji fotel kubełkowy obszyty skórą.

Nieznane są natomiast parametry techniczne samej kosiarki. Trudno wręcz powiedzieć, na konstrukcji jakiej firmy bazuje wersja od Mansory. Tak czy inaczej pomysł jest dość ciekawy. Pozostaje pytanie, czy właściciel postawi ją w garażu jako "trofeum", czy faktycznie będzie nią kosił trawę...

