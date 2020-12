Już jutro wielki protest tirowców na A4. Szykuj się na ogromne utrudnienia

Blokada A4 23 grudnia 2020 r. w godzinach 11-16

Planowany na 23 grudnia protest kierowców ciężarówek oznacza ogromne utrudnienia dla wszystkich zmotoryzowanych na południowym zachodzie kraju. Zablokowana ma zostać autostrada A4 na odcinku od od Krzywej do Pietrzykowic. Autostradą ma się poruszać kolumna około 150 pojazdów. - Utrzymają one prędkość około 10 km/h i mają tym samym doprowadzić do kompletnego paraliżu trasy - podaje serwis 40ton.net. Protesty potrwają od godziny 11 do 16. Możemy się więc spodziewać naprawdę ogromnych utrudnień - okres przedświąteczny to tradycyjnie wzmożony ruch na drogach, ponieważ Polacy chcą wrócić do rodziny na święta, a A4 to jedna z najważniejszych dróg tej części kraju.

Korków i częściowego paraliżu miasta spodziewają się władze Legnicy, którą kierowcy zapewne będą chcieli ominąć zablokowaną autostradę. - W związku z tą sytuacją w tym dniu w Legnicy może pojawić więcej samochodów osobowych, które zjadą w tym czasie z autostrady, by uniknąć spowolnienia ruchu. A to spowodować korki w naszym mieście na niektórych ulicach. Prosimy kierowców , o zachowanie ostrożności w tym czasie - czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu miasta. Podobnych utrudnień mogą się spodziewać mieszkańcy innych okolicznych miejscowości. Ruch przeniesie się na drogi krajowe.

Gdzie będzie trwał protest na A4? Poniżej zamieszczamy orientacyjną mapę:

Dlaczego kierowcy ciężarówek protestują?

Protestujący chcą zwrócić uwagę na ogromne problemy całej branży związane z zamknięciem przejazdu ciężarówek z Anglii do Francji. To tak naprawdę kropla, która przepełniła czarę goryczy. Tirowcy od początku pandemii narzekają na coraz trudniejsze warunki pracy, a blokada A4 ma zwrócić uwagę rządzących na ich sytuację. - Zaczęło się od stania w ogromnych korkach do granic, obaw o szykanowanie rodzin oraz obcinania wynagrodzeń w związku z brakiem ładunków - pisze portal 40ton.net, a dalej wymienia m.in. pozamykane toalety i prysznice, ograniczony dostęp do żywności, ciepłej wody i toalet na trasie. Branża transportowa zwraca też uwagę na znikomą pomoc od rządu.