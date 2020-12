Opancerzone Ferrari 458 Speciale. Kto i dlaczego wpadł na taki pomysł?

Ferrari 458 Italia jest lekkim samochodem sportowym z silnikiem V8 umieszczonym centralnie. To typowe auto do szybkiej jazdy po zakrętach, a nie model klasy gran turismo. Mimo to firma AddArmor postanowiła opancerzyć taki model i to w rzadkiej wersji Speciale. Nie wybrali jej przypadkowo.

5 fot. AddArmor Otwórz galerię Na Gazeta.pl